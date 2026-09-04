Este fue el mensaje que publicó el vidente Farath Coronel antes de ser asesinado: VIDEO

El mundo del espectáculo está sufriendo penas distintas por muerte trágicas en los últimos días. Hace unas horas se confirmó que el vidente conocido como Farath Coronel fue encontrado sin vida tras la atención de un llamado de emergencia en su domicilio. Por eso, muchos de sus fanáticos destacaron que unas horas antes de su fallecimiento dejó un video en su cuenta de Instagram.

Ventaneando | Programa completo 4 de septiembre de 2026

¿Qué decía el último mensaje que dejó Farath Coronel?

Tan solo a unas horas de morir asesinado (según las primera indagaciones y reportes confirmados), el vidente publicó un mensaje con sus seguidores en Instagram. A los poco más 6400 fanáticos en esta red social precisamente les comunicaba unos cambios que iba a realizar en sus actividades laborales, alrededor del contenido que hacía para redes sociales.

En este video corto le compartía a sus seguidores que en Instagram tenía desactivada la opción de mandar mensajes, por eso muchos se quejaron o le indicaron que no veía sus mensajes. Por un segundo lado, indicó que en ‘X’ subiría contenido exclusivo, misma situación que compartiría también por un número de WhatsApp donde precisamente se mantendría en comunicación con su público.

Es decir, Instagram sería contenido específico de sus colaboraciones que tenía en ciertos medios y publicaciones relacionadas con el esoterismo o el tema de los videntes. Mientras que ‘X’ y WhatsApp serían para atender otros asuntos de generación de contenido en una faceta que también demsepeñaba en las redes sociales, relacionado con contenido erótico.

¿Cómo murió el vidente Farath Coronel?

Según lo dicho por los primeros reportes de los medios, Farath Coronel fue encontrado sin vida en su casa, después de que las autoridades atendieran un llamado de emergencia. Parece que tenía una herida provocada por un arma de fuego. Aunque en redes sociales están sacando sus propias conclusiones y propagando información que se lee y escucha, las autoridades están en las investigaciones pertinentes para saber quiénes o quién fue el autor de este asesinato.