La fiebre por la película animada de las Guerreras K-Pop, sigue rompiendo récords de audiencia y llenando las redes de arte digital inspirado en sus valientes protagonistas. Conoce cómo puedes descargar stickers de Baby Zoey para imprimir gratis.

Tras el lanzamiento de contenido oficial y videos musicales enfocados en las versiones Baby de las cazadoras, los diseños de Baby Zoey se han convertido en las pegatinas más buscadas para decorar carpetas, fundas de celulares y libretas.

Imprimir tus plantillas de calcomanías en casa es una excelente alternativa para expandir tu colección sin gastar una fortuna en mercancía importada. Para lograr un resultado limpio y digno de una tienda de papelería coreana.

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5 ideas de stickers de Baby Zoey para imprimir gratis

El sticker de Baby Zoey Rapping con audífonos urbanos

El dibujo la retrata con una mano al frente simulando que está soltando sus mejores rimas y con una tierna expresión de confianza. Es el sticker ideal para colocarlo en la esquina de tu computadora portátil.

5 stickers de Baby Zoey para imprimir GRATIS para los fans de Kpop Demon Hunters|Pinterest

Baby Zoey y el ataque de navajas espirituales

Esta versión chibi ilustra a Baby Zoey sosteniendo juguetonas navajas brillantes translúcidas con destellos celestes y rosados. A pesar de ser una tierna versión bebé, su pose dinámica de combate le da un aire intrépido y muy poderoso, convirtiéndolo en el diseño perfecto para decorar termos.

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La pequeña Zoey imitando el peinado de las Sunlight Sisters

Con un par de coletas altas torcidas y mechones de colores sueltos sobre la frente, la ilustración desborda ternura. Es un diseño sutil y nostálgico, ideal para decorar agendas personales o tu espejo de tocador.

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Baby Zoey devorando una hamburguesa gigante

Con las mejillas infladas y destellos de felicidad a su alrededor, este sticker es excelente para los amantes del estilo scrapbooking o diarios de comidas, aportando una dosis instantánea de buen humor a cualquier espacio.

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Etiqueta escolar de identificación estilo burbank

Es un marco rectangular blanco decorado en los costados con pequeñas expresiones de Baby Zoey. Cuenta con renglones limpios en el centro para colocar tus datos escolares, unificando la organización con tu pasión por la película.

