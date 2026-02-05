Estos son los alimentos que inflaman tu abdomen y no lo sabías

Todo tipo de enfermedad o molestia es una verdadera pena para quien la padece, por ello es importante tratar de identificar el motivo de dichos malestares. En este caso, cuando la inflamación abdominal se presenta, muchos ni siquiera saben por qué su cuerpo está reaccionando de dicha manera. Ante eso, se espera que este artículo ayude en la identificación de los alimentos que generan este tipo de complicaciones.

Ventaneando | Programa completo 4 de febrero de 2026

¿Cuáles son los alimentos que provocan inflamación abdominal?

Aunque siempre existen distintas circunstancias que pueden provocar el desajuste en tu abdomen, hay principios que se pueden repetir. Por ello, esta es una guía general que te ayudará a identificar posibles causas de tu inflamación en dicha parte del cuerpo. Si las molestias son severas y persisten, siempre se recomendará acudir con un médico.

Frituras/Comida chatarra - Este tipo de alimentos están repletos de grasas saturadas, lo que puede provocar una severa carga para el estómago.

Este tipo de alimentos están repletos de grasas saturadas, lo que puede provocar una severa carga para el estómago. Edulcorantes artificiales - El sorbitol y la sucralosa son los casos más comunes y estos afectan directamente a la flora intestinal.

El sorbitol y la sucralosa son los casos más comunes y estos afectan directamente a la flora intestinal. Lácteos - Esto parece obvio a las personas que tienen intolerancia a la lactosa (yogur, queso, leche, etcétera) pero algunos comen estos alimentos y no saben que son sensibles. Por ello terminan totalmente inflamados.

Esto parece obvio a las personas que tienen intolerancia a la lactosa (yogur, queso, leche, etcétera) pero Por ello terminan totalmente inflamados. Leguminosas - El alto contenido de fibra de estos alimentos (lentejas, frijoles o garbanzos) puede provocar gases en exceso, sobre todo cuando no se consumen con moderación.

El alto contenido de fibra de puede provocar gases en exceso, sobre todo cuando no se consumen con moderación. Verduras crucíferas - La problemática con estas verduras tiene relación con la posible fermentación hecha por ellas en el intestino. Tal es el caso de la col, el brócoli y la coliflor.

¿Por qué mi abdomen se inflama con ciertos alimentos?

Pese a que esa pregunta se contesta parcialmente en la primera parte de este artículo, la inflamación es una situación que se considera sumamente normal entre las personas. Cada individuo puede tener estas complicaciones por razones particulares, por ello se repite que lo mejor es consultar a un doctor si las molestias son frecuentes o más intensas.

Sin embargo, esta guía puede ayudar a entender cómo funciona el cuerpo ante diferentes tipos de alimentos. Por eso, además de dejar lo obvio como refrescos o comida chatarra, presta atención con las opciones comentadas para que tu salud avance sin ningún problema.