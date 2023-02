Esto han facturado Karol G y Shakira con “TQG”.

La bomba finalmente estalló y Shakira y Karol G, dos de las cantantes latinas más exitosas del momento, lanzaron “TQG” (Te quedó grande), tema que cuenta diversas referencias hacia Gerard Piqué y Anuel AA, sus exparejas.

Si le pusieron el cuerno a Shakira, ¿qué me puedo esperar yo?

¿De qué habla “TQG”?

Esta es la primera colaboración musical que lanzan las colombianas y al igual que “BZRP Music Session 53”, habla de cómo no repetir errores del pasado en una relación y de cómo sus respectivas rupturas las volvieron más fuertes ahora. “TQG” forma parte del disco de ‘La Bichota’ titulado “Mañana será bonito”.

¿Cuál fue la tiradera de Karol G?

Muchas de las estrofas tienen dedicatoria especial para sus parejas, Anuel AA y Piqué. En una de las frases, Karol G dice: “Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”.

Pero no es la única alusión al cantante urbano que recientemente anunció su separación de Yailin, la más viral, también donde dice “dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje estar tirando que al menos yo te tenía bonito”.

En otro de los fragmentos, Karol G dice: “Se te olvidó que estoy en otra, que te quedó grande ‘La Bichota’” y “volver contigo never, tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven”.

¿Qué dice Shakira de Piqué en “TQG”? Por su parte, Shakira asegura que le dolió ver a su ex con su nueva pareja, pero ya logró superar ese tema: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido”.

Así mismo, la barranquillera habla sobre su cambio de vida y menciona que no le dará una segunda oportunidad al padre de sus hijos: “Y hasta la vida me mejoró, por acá usted ya no es bienvenido. Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia yo me río”.

“Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí), espérame ahí, que yo soy idiota” y “tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más level”, añade.

¿Cuánto han facturado Karol G y Shakira?

Con “TQG”, las colombianas rompieron las plataformas digitales, logrando recaudar una millonaria cifra en solo cuestión de horas. En YouTube, “TQG” lleva 19 millones de reproducciones, lo que daría un total de 131 mil 100 dólares, algo así como 2 millones 415 pesos mexicanos.

Además de eso, se estima que sus ganancias en Spotify también serán mayúsculas, pues su tema está arrasando en todas las partes del mundo, por lo que se espera que la cifra siga aumentando.