Esto pasa si haces una captura de pantalla en WhatsApp

En la era digital en la que vivimos es común compartir conversaciones y contenido a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Una de las acciones que realizan varios usuarios de esta plataforma es hacer capturas de pantalla de las conversaciones que tienen con algunos de sus contactos. ¿Alguna vez has sentido curiosidad por saber qué sucede cuando efectúas este acto?

¿Qué pasa si hago una captura de pantalla en WhatsApp?

Al realizar una captura de pantalla en WhatsApp no pasará nada ya que tu contacto no recibirá ninguna notificación de que has guardado la conversación o la imagen. Esto significa que puedes capturar cualquier contenido que desees sin que la otra persona se entere y te pida cuentas de por qué has hecho esto.

¿Cómo tomar una captura de pantalla en mi celular?

Tomar una captura de pantalla en tu celular es un proceso sencillo que puede variar ligeramente dependiendo del modelo de tu dispositivo. A continuación, te muestro los pasos generales para realizar esta acción en la mayoría de los smartphones:



Presiona simultáneamente el botón de encendido y el botón de bajar volumen. Mantén presionados ambos botones durante unos segundos hasta que escuches el sonido de captura de pantalla o veas una animación en la pantalla. La captura de pantalla se guardará automáticamente en la galería de tu dispositivo, donde podrás verla, compartirla o editarla según tus necesidades.

También te puede interesar: El nuevo truco para bloquear gente en WhatsApp sin dejar rastros

¿Cómo proteger mi WhatsApp de captura de pantalla?

Si deseas proteger tu privacidad en WhatsApp y evitar que tus conversaciones sean capturadas sin tu consentimiento, una opción es utilizar la función de mensajes temporales. Esta función permite que los mensajes enviados desaparezcan automáticamente después de un periodo de tiempo determinado, lo que evita que puedan ser guardados mediante capturas de pantalla.

Para activar los mensajes temporales en WhatsApp, sigue estos pasos:



Abre la conversación en la que deseas activar los mensajes temporales. Presiona sobre los tres puntos ubicados en la parte superior derecha de la pantalla. Selecciona la opción “Mensajes temporales” y elige la duración deseada para que los mensajes se borren automáticamente (24 horas, 7 días o 90 días). Confirma la activación de los mensajes temporales y comienza a enviar mensajes que desaparecerán después del tiempo establecido.

También te puede interesar: De TikTok a WhatsApp: esta es la forma correcta de enviar videos