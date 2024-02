Estos signos son los más traicioneros del zodiaco

Expertos en astrología occidental han estudiado durante varios miles de años la influencia que tienen los planetas y las estrellas en cada uno de los doce signos del zodiaco para así poder dar a conocer sus cualidades positivas y negativas y también para predecir lo que les depara el futuro en distintos ámbitos de su vida como la salud, el amor o el trabajo.

En cuestiones del amor y las relaciones de pareja, existen algunos signos del zodiaco que tienden a ser más sinceros y tener vínculos muy sanos llenos de fidelidad y cariño muto, en contraste, existen individuos que tienen fama de traicioneros e infieles y podrían lastimar a quien aman debido a esta cualidad tan negativa.

Los signos más traicioneros del zodiaco

Sagitario

Las personas nacidas bajo el signo de Sagitario se caracterizan por tener un espíritu aventurero por lo que constantemente buscarán vivir cosas nuevas que traigan emoción a sus vidas y los ayuden a salir de la rutina. Es por ello que es fácil que este signo de fuego caiga en la traición hacia su pareja. Además, su concepto del amor es más liberal y huyen del compromiso.

Géminis

Las personas nacidas bajo el signo de Géminis ocupan el segundo lugar de los más infieles de todo el zodiaco. Esto se debe a que su naturaleza es muy social y les agrada estar conociendo personas nuevas todo el tiempo. Les es muy difícil no coquetear pues les sale de forma natural y no intencional, además, difícilmente pueden decirle no a alguien por quien sienten atracción, a pesar de que tengan pareja.

Piscis

Este signo de agua es uno de los más traicioneros e infieles de todo el zodiaco pues a pesar de que son muy románticos y sensibles, siempre están buscando conectar emocionalmente con los demás y si no se sienten felices con su pareja podrán buscar ese vínculo profundo con otra persona.