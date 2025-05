Estos son los 3 involucrados en la muerte de Valeria Márquez

Ha pasado más de una semana desde que se dio a conocer la terrible muerte de Valeria Márquez, una creadora de contenido que perdió la vida antes de los 25 años y que, según las investigaciones, su situación está siendo investigada bajo el concepto de feminicidio. En ese sentido, es preciso conocer cuáles son los tres involucrados en su repentina muerte.

Para poner un poco de contexto, es importante mencionar que Valeria Márquez partió de este mundo luego de recibir tres impactos de bala (dos de ellos en la zona de la cabeza) mientras realizaba una transmisión en vivo en su estética en el estado de Jalisco. Este hecho consternó a propios y extraños, pues lo anterior pudo ser visto por decenas de sus seguidores.

¿Quiénes son los 3 involucrados en la muerte de Valeria Márquez?

Fue durante la tarde del martes 13 de mayo que Valeria Márquez perdió la vida luego de sufrir un ataque directo tras múltiples disparos hacia su persona. Ante ello, vale decir que las autoridades han comenzado a investigar este delito, por lo que, extraoficialmente, se sabe que los tres involucrados principales en este caso son Erika, Vivian y su exnovio, del cual se sabe poco hasta ahora.

En este punto, es preciso decir que se desconoce la identidad de este personaje; sin embargo, meses antes la misma Valeria Márquez lo responsabilizó de cualquier suceso que ocurriese con ella o el resto de su familia. En cuanto a Erika y Vivian, se sabe que la primera en turno era una compañera de trabajo que incluso terminó con la transmisión en vivo, mientras que la segunda era considerada su mejor amiga.

¿Vivian de la Torre es la principal responsable?

Vivian de la Torre ha sido tachada como una de las responsables de la muerte de Valeria Márquez, pues esta en más de una ocasión le pidió que la cuidara teniendo un no como respuesta. No obstante, vale decir que, hasta el momento, las autoridades no han revelado más información respecto a este caso de feminicidio, por lo que se espera que sigan más capítulos al respecto.