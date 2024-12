Estos son los tres delineadores que marcarán tendencia en 2025: Ideales para días fríos

La industria de los cosméticos no para de reinventarse, y el delineador de ojos, uno de los productos básicos para cualquier amante de la belleza, no es la excepción. De acuerdo con otros portales informativos, el próximo año los delineadores que se posicionarán como favoritos son ideales para crear looks espectaculares en días fríos. A continuación, te presentamos los tres delineadores que marcarán tendencia en 2025 y transformarán tu rutina de belleza.

¿Cuáles son los tres delineadores que marcarán tendencia en 2025?

El primero en la lista de los tres delineadores que marcarán tendencia en 2025 es el Epic Ink Liner de NYX debido a su fórmula resistente al agua y sudor. Su trazo intenso y duradero lo convierte en el aliado perfecto para climas fríos, donde el maquillaje tiende a sufrir alteraciones. Además, tiene un precio accesible.

Ahora bien, para los que buscan algo más artístico, el Pro Tip de Glossier ofrece una amplia gama de colores que permiten experimentar con trazos únicos. A pesar de que su rápida capacidad de secado requiere un poco de práctica, es uno de los tres delineadores que marcarán tendencia en 2025, ya que es perfecto para personas que desean sobresalir por su creatividad.

Por último, el Ink Liner de KVD Beauty es conocido por su durabilidad de hasta dos meses y su fórmula que permite corregir detalles, incluso después de aplicado. Su precio ligeramente más alto está justificado por la precisión y calidad que ofrece, siendo una opción de lujo para quienes buscan resultados impecables.

En resumen, estos tres delineadores que marcarán tendencia en 2025 te ayudarán a destacar en cualquier ocasión, especialmente en la temporada de otoño e invierno. Con opciones para todos los estilos y necesidades, estos productos transformarán tu maquillaje en arte.

¿Cuál es el delineado que estará de moda en 2025?

En 2025, los delineados que tendrán más fuerza en el mundo de la belleza son una mezcla de creatividad y reinvención de clásicos. Se trata de los siguientes:

El delineado gráfico, con líneas geométricas y trazos asimétricos, destacará por su audacia artística.

El delineado flotante, ubicado sobre el pliegue del párpado, aportará un estilo moderno y minimalista.

El cat-eye seguirá siendo un favorito, pero con trazos más gruesos y acabados metálicos.

El delineado de doble trazo, con líneas paralelas de colores contrastantes como negro y dorado.

El delineado inferior, que resaltará las pestañas inferiores con tonos vibrantes o sombras difuminadas.

El delineador smoky ofrecerá un efecto seductor y ahumado, mientras que los colores vibrantes como azul eléctrico, verde esmeralda o morado serán perfectos para añadir un toque moderno y divertido a tus ojos.

