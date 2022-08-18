Eugenia Cauduro impacta al bajar 18 kilos: así luce su nueva imagen.

Eugenia Cauduro ha dejado sin palabras a sus miles de seguidores en redes sociales, debido a que la afamada actriz de telenovelas sorprendió de gran manera con su aspecto luego de perder 18 kilos, hecho que sin duda alguna presumió en su cuenta de Instagram.

Eugenia Cauduro no mete las manos al fuego por nadie y no descarta que Daniela Castro pueda ser cleptómana

La protagonista de diferentes melodramas comenzó a ganar peso en 2006 tras su divorcio, incluso en 2020 reveló que encontró refugio en la comida luego de la dolorosa separación de su exesposo Enrique Morán, padre de sus dos hijos Patricio y Luciana Morán Cauduro, por lo que subió más de 30 kilogramos.

En aquel entonces, la Cauduro confesó también que comenzó a tomar terapia psicológica y eso la llevó a darse cuenta de que se había abandonado a sí misma por cuidar de sus hijos. De tal forma, que el pasado 15 de agosto sorprendió a propios y a extraños con su increíble transformación física.

A inicios de años, Cauduro reveló al periódico El Universal que durante la pandemia de COVID-19 tuvo problemas de salud mental y por ello subió mucho de peso y reveló que llegó a tener 25 kilos de sobrepeso, de los cuales ya bajó 18.

Con una fotografía frente al espejo y luciendo mucho más delgada, Eugenia Cauduro mostró su radical cambio y la acompañó con el siguiente texto: “¡Me veo bien, me siento bien! ¡18 k menos!”, acompañado de un emoji de aplausos y uno de más de carita feliz, demostrando que cuando se quiere se puede y no hay edad para hacer cambios, pues actualmente tiene 54 años.

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¿Cómo reaccionaron las redes? Su impresionante cambio físico no pasó desapercibido entre sus fans, quienes le enviaron muestras de apoyo y aplaudieron lo hecho por la actriz de telenovelas.

“Bellísima siempre”, “Felicidades sobre todo por esa bella sonrisa”, “¡La más deslumbrante siempre!”, “Lo mejor es que te sientas bien”, “Mi Eugeniaaaaa que guapaaaaa”, “Espectacular!!! Siempre hermosa y admirable tu disciplina en todo! Te adoro”, fueron algunos de los comentarios.

La actriz se tomó el tiempo para responder algunos de los comentarios de sus fans y prometió que “pronto” revelaría el proceso que siguió para bajar de peso.

¿Quién es Eugenia Cauduro?

Es una guapa modelo y actriz mexicana de 54 años. Con tan solo 22 años decidió dedicarse a la actuación e hizo su debut en teatro con las obras “La sirenita” y “La cenicienta”. Posteriormente debutó en la pantalla chica con el melodrama “Alguna vez tendremos alas” y le siguió una prolífica carrera actoral en la que estelarizó y participó en diversas producciones televisivas.