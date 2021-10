Eugenio Derbez arremete contra haters de su estatua en Acapulco.

Luego de que el gobierno de Guerrero inaugurara una estatua en honor de Eugenio Derbez, el actor arremetió contra quienes criticaron esta distinción.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde el comediante respondió a un usuario que le dejó claro que “es la política quien te hizo ese reconocimiento, no la gente de Acapulco”.

“El confundido eres tú, Gustavo. Ni tú ni nadie sabe lo que piensa ‘la gente de Acapulco’. Pero lo que sí saben muchos acapulqueños es que la estatua es por la difusión que se le ha dado al puerto (y eso ayuda al turismo) en ‘No Se Aceptan Devoluciones’ (la película en español más vista)", explicó el comediante.

El usuario de Twitter respondió a Derbez que su reciente serie que lleva como nombre Acapulco ni siquiera había sido grabada en este destino, pero de inmediato el comediante se defendió.

“Se filmó en Vallarta porque necesitábamos cerrar un hotel por 7 meses y cumplir con diversos protocolos COVID. Por cierto, Cuarón no filmó Gravity en el espacio, Titanic no se filmó en el Atlántico Norte, si no en Rosarito, etc. Si tienen más ejemplos, síganle”, agregó Eugenio.

Fans apoyaron a Eugenio Derbez

Los fans de Eugenio Derbez no tardaron en respaldarlo y agregar algunos comentarios simpáticos a su declaración.

“La familia peluche no se filmó en ciudad Peluche”, “Batman no se filmó en Gotham, Superman no se filmó en Metropolis y Aquaman no se filmó en la Atlantida”, escribieron en la red social.

