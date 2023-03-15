Eugenio Derbez comienza la conquista con su nueva película “Radical”.

Eugenio Derbez habló en exclusiva para Ventaneando sobre su más reciente proyecto cinematográfico, nos referimos a “Radical”, cinta en la que interpreta a un maestro y que está basada en una historia real.

¿Qué pasó con Eugenio Derbez después de ganar el Oscar con “Coda”?

El actor reveló que después de ganar la estatuilla dorada con “Coda” decidió filmar “Radical”, una película que estaba lista pero no tenía fecha de filmación. “Decidí aprovechar para filmar una película que teníamos un poquito pendiente, la teníamos lista pero no sabíamos cuándo filmarla porque era un poquito más dramática”.

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¿Cómo le fue a “Radical” en Sundance?

Cuando le preguntaron cómo le fue a “Radical” en el festival de Sudance, Derbez declaró que la cinta ganó el Favorite Festival Award o mejor conocido como el premio a la Película Favorita del Festival, incluyendo las que están en competencia, por lo que no es cosa menor.

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¿De qué trata “Radical”?

“Es una historia de la vida real, sucedió en México y es una historia muy inspiradora que tiene como todo lo que yo hago, es una película muy entretenida. Tiene ciertos momentos divertidos pero también es una película esperanzadora, espero que abra muchos ojos y sacuda muchas cabezas y pueda ayudar a que la educación, no solamente en México sino en todo el mundo, cambie porque llevamos cientos de años con el mismos sistema educativo y a los maestros a veces no les interesa que el niño piense, les interesa que el niño memorice”, recalcó Eugenio Derbez.

¿A quién interpreta Eugenio Derbez en “Radical”? Eugenio Derbez interpreta al maestro en esta historia verídica. Cabe mencionar que el actor conoció al maestro al que le da vida ya que estuvo presente en la filmación, lo que provocó cierta tensión para el histrión.





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“Este si existe en la vida real (el maestro), de hecho lo conocí y estuvo en la filmación, cosa que fue muy fuerte para mí tener enfrente a la persona que estás interpretando, viéndote, pero estuvo ahí en la filmación con nosotros y existe en la vida real”, agregó.

¿Todavía no cree que tenga su estrella en el Paseo de la Fama?

En 2016, Eugenio Derbez recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un lugar por el que a menudo pasa; sin embargo, no termina por creérsela: “Después de que me la entregaron volví a pasar como cuatro o cinco veces porque era tal la incredulidad que dices quiero ver que siga ahí”.