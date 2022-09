¿Eugenio Derbez sufrió un infarto? Así respondió Alessandra Rosaldo.

Eugenio Derbez sufrió un grave accidente que lo llevó a al quirófano, afortunadamente la cirugía del cómico fue todo un éxito; sin embargo, Alessandra Rosaldo reveló hace un par de días que es probable que a su esposo tengan que reemplazarle el hombro derecho.

Alessandra Rosaldo reveló la razón por la que no estuvo en los Oscar.

“Fue una evaluación larga, muy complicada, porque fueron muchas fracturas, porque probablemente hay que reemplazar el hombro derecho”, declaró.

La cantante no quiso revelar lo que le sucedió a su esposo y declaró que será el propio actor quien en su momento revelará lo que le pasó, pero sí dejó en claro que no trabajando como se especuló.

“Me imagino lo mucho que se ha especulado, lo entiendo, pero no estaba filmando y no voy a compartir un detalle de lo que realmente sucedió hasta que él realmente lo quiera compartir…”, añadió.

¿Eugenio Derbez sufrió un infarto? En ese tenor, mucho se ha especulado en torno a lo que pudo haberle sucedido al actor de “No se aceptan devoluciones”, una de las versiones apunta a que el histrión habría sufrido un infarto, no obstante, esta información fue desmentida por la exintegrante de Sentidos Opuestos durante un encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“No, no, no. Entiendo que a veces las cosas se hagan más grandes, pero si ustedes leen el comunicado lo dice muy claro, la primera frase es: ‘’El está bien’ y después, lo que quieran, pero lo primero que fue importante aclarar es que él está bien y también menciona un accidente, que es lo que sucedió. Entiendo que no hay mucho detalle, pero tampoco hay que especular y agrandar y hablar de cosas que no son”, dijo Rosaldo sobre el supuesto infarto.

Cuando la cuestionaron sobre la mano del actor que aparece en una de las fotografías y que tendría una apariencia amarillenta y débil, Alessandra Rosaldo aceptó que quizá la imagen no le favorece, pero así es como lucía después de tan complicado procedimiento quirúrgico.

“Que si está amarillo, que si está verde… está normal, está hinchada, obviamente porque la lesión es muy fuerte y muy grande, la operación fue delicada, muy larga, pero está normal”, añadió.

Por último, Alessandra Rolsado declaró que pese a la gravedad de su lesión y tras haber sido operado con éxito, Eugenio Derbez no ha perdido su sentido del humor, aunque actualmente se pasa la mayor parte del tiempo dormido debido a los medicamentos.

“Estos días han sido complicado porque los medicamentos que está tomando son muy potentes y gran parte del tiempo está dormido”, finalizó.