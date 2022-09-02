Alessandra Rosaldo consterna con mensaje sobre Eugenio Derbez.

Tal como lo anunció en el comunicado que envió hace unos días, Alessandra Rosaldo no pudo cancelar su participación en el 90's Pop Tour a pesar del accidente que sufrió su esposo Eugenio Derbez, en el que se fracturó un hombro y por el que tuvo que ser operado en Los Ángeles, California.

Lo cierto es que Alessandra aprovechó el concierto para desearle por adelantado un feliz cumpleaños a Eugenio, quien este día viernes celebra 61 años de vida, y lo hizo a tráves de una videollamada en pleno escenario de la Arena Ciudad de México, donde invitó al público a cantarle Las Mañanitas.

"¡Que mejor regalo le puedo dar que unas Mañanitas cantadas por 25 mil personas! ¿Me ayudan? Está quí en el teléfono. De alguna manera quiero contagiarlo de esta energía increíble", declaró la cantante y actriz mientras mostraba su celular ante la multitud.

Luego de tan singular momento, la cantante confesó a nuestras cámaras estar con los sentimientos a flor de piel.

"Me sentí feliz de poder estar aquí... con sentimientos encontrados obviamente, queriendo estar allá, pero estoy feliz de contagiarle la energía de esta gente maravillosa, de este público y con mis compañeros. Se está recuperando poco a poco, ahí va", reveló.

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Alessandra Rosaldo pide un alto a las especulaciones

Alessandra Rosaldo pide no especular sobre el estado de salud de su marido Eugenio Derbez, a quien corrió a ver la madrugada de este viernes luego de haber participado en el concierto de los 90's Pop Tour.

Como se sabe, Eugenio fue sometido a una cirugía de hombro el martes pasado a raíz de un accidente que sufrió en Atlanta y este día celebra su cumpleaños número 61 convaleciente.

"Si ustedes leen el comunicado, lo dice muy claro, él está bien. Entiendo que no hay mucho detalle, pero tampoco hay que especular", contó.

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