¿Eugenio Derbez está distanciado de su hijo José Eduardo?

Alessandra Rosaldo nos dijo cómo va la recuperación de Eugenio Derbez.

Gracias a la cirugía y a la fisioterapia, Eugenio Derbez ha empezado a recuperar la movilidad del brazo que se fracturó al caerse mientras practicaba un juego de realidad virtual, así lo confirmó su esposa Alessandra Rosaldo el viernes pasado.

“Ya comenzó con la fisioterapia, que lo tiene con muchos dolores nuevos , pero también está motivado porque empieza a moverse y a notar cambios. Su terapeuta es maravilloso”, dijo a la prensa.

La cantante aclara si es verdad que Eugenio Derbez podría necesitar una prótesis de hombro: “No, esa era una de las posibilidades que el doctor tenía preparadas. La calidad de los huesos de Eugenio es extraordinaria”.

Sobre el rumor de que José Eduardo Derbez se sintió excluido al pedir informes sobre la salud de Eugenio el día de la caída, la cantante fue contundente.

“No es cierto, eso no es cierto, claro que no. Tantas cosas sucedieron ese día y en ese momento, que a lo mejor quedaron mensajes sin contestar, pero no. Nada se le esconde”. contó.

Alessandra también se negó a hablar de las especulaciones en torno a que Vadhir fue el responsable del accidente: “Yo creo que eso se lo tienes que preguntar a él”.

La cantante revela que Eugenio Derbez está siendo productivo a pesar de estar en cama, pues continúa leyendo sus libretos pendientes y otros asuntos de su carrera profesional.

Además, reconoció que Eugenio ya pedía un descanso desde hace un tiempo, pero nunca imaginó que llegaría de esta manera.

“Ya tenía ganas de estar en casa, pero no creas que no está haciendo nada, ahora ya se puso a ver mucho material y se está poniendo al corriente con muchos libretos”, dijo en su reciente encuentro con los medios de comunicación.

