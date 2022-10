Andrés García enfrenta doloroso distanciamiento de sus hijos.

¿Andrés García no quiere saber absolutamente nada de Leonardo García?

Hace unos días, Leonardo García reveló a la prensa que el distanciamiento que tiene con su padre Andrés García, se debe únicamente a que él no quiere recibirlo en su casa de Acapulco, y es Margarita Portillo, esposa del actor, quien lo confirma.

Su esposo, el mismo que hace unos días dijo estar en sus últimos días de vida , no quiere saber nada de Leonardo: “Lo vi molesto, es entendible porque es su hijo”.

Debido a ello, Leonardo no fue invitado a la fiesta y homenaje sorpresa que hace unos días le organizaron a Andrés, donde le cumplió de que Don Germán Lizárraga y su banda, le cantaran Los casquillos de mi cuerno, su canción favorita.

“Llevamos muchos años escuchando esa canción. Era el deseo de Andrés, que cuando él se vaya de este mundo, le tocaran esa canción. Don Germán se enteró y le dijo que se la quería cantar en vida”, declaró.

Margarita se alegra de que la presentación de Germán Lizárraga haya sido gratuita: “Todo mundo me preguntó que cuánto me costó, pero yo no tengo dinero. Mi bolsillo no da como para pagar eso. Fue un regalo”.

Margarita Portillo habla de la salud de Andrés García

Y aunque Andrés García se encuentra estable de salud, Margarita confirmó que días antes de dicha celebración, estuvo a punto de morir, y no por la cirrosis hepática que padece.

“Andrés estaba delicado, estaba en cama cuando habló con el señor Germán Lizárraga. Le mandé a hacer análisis para saber cómo estaba de la hemoglobina después de su transfusión del 15 de septiembre, para mi sorpresa estaba muy bajo. Andrés ya no quería regresar al hospital, hizo su berrinche. Salimos el domingo en la noche y el lunes fue el homenaje”, concluyó.

