José Eduardo revela que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no tienen contacto.

José Eduardo Derbez pudo decirnos más de la recuperación de su padre.

Semanas atrás, Eugenio Derbez sufrió un grave accidente al estar jugando juegos de realidad virtual y por el que tuvo que ser intervenido del hombro izquierdo, así lo reveló el propio actor en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Tras lo sucedido surgió un desagradable rumor que causó el enojo de la familia, referente a que Eugenio y Vadhir habrían tenido una pelea y éste último le habría ocasionado las fracturas, esto ya fue desmentido por diversos miembros de la Dinastía Derbez, entre ellos José Eduardo, quien recientemente habló en exclusiva para Ventaneando sobre la salud de su papá y de cómo es la relación de éste con su madre Victoria Ruffo.

Cabe mencionar que, la actriz dejó de lado las posibles diferencias que pudiera tener con el padre de José Eduardo y le envió un mensaje al también cómico tras su lesión y reveló que desde que se enteró se mantuvo al tanto de su estado de salud.

¿Eugenio Derbez y Victoria Ruffo mantienen contacto? José Eduardo Derbez confirmó que su padre y su madre no tienen contacto alguno, no obstante, aseguró que Victoria Ruffo sí mostró preocupación por el reciente accidente de Eugenio Derbez.

“No, nada, nada, mis papás no tienen contacto hace muchísimos años, no tienen por qué, pero no hay ningún rencor, ningún odio, obviamente mi mamá se preocupó cuando le pasó a mi papá (el accidente), nada más me dijo: '¿cómo va?’, pero hasta ahí y le dije bien”, declaró.

¿Cómo se encuentra el cómico tras su accidente?

Tal parece que la lesión de Eugenio Derbez poco a poco va mejorando gracias a su rehabilitación, de hecho, ya se le vio a bordo de su camioneta a su llegada a su casa en Los Ángeles; sin embargo, aun falta mucho ya que el proceso será largo y esto dijo José Eduardo.

“Muy bien, va recuperando y va con terapias, es un proceso lento, pero va mucho mejor y le está echando muchas ganas. Va a estar un rato en rehabilitación y ya él sabrá qué pone en sus redes cuando esté listo”, añadió.

José Eduardo se encuentra trabajando actualmente en teatro donde participa en la puesta en escena “La Clase”, obra en la que comparte créditos con Alejandro Nones, Leonardo de Lozanne y Miguel Burra.