Eugenio Derbez ignora a Mauricio Ochmann tras los Oscar.

Eugenio Derbez fue uno de los actores que se llevó los reflectores en los Premios Oscar 2022, pues la película CODA: Señales del Corazón se llevó el máximo galardón a Mejor Película.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación tras días de especulación por parte de la prensa.

El histrión mexicano recibió las felicitaciones de sus colegas en el mundo de la actuación, sobre todo la de su exyerno Mauricio Ochmann.

Fue durante la conferencia de prensa de la película ¿Y Cómo Es Él?, donde Mauricio habló del triunfo de CODA en La Academia.

Eugenio Derbez soñaba con estar en Los Oscar, tiene esa historia muy personal con su mamá y de repente verlo ahí, dices: los sueños se cumplen. O sea, ese es el mensaje que deberíamos estar dando para que la gente realmente siga lo que le apasiona, sea lo que sea

Y aunque Mauricio Ochmann ya felicitó a Eugenio Derbez por el galardón que recibió la película donde participó, el comediante todavía no ha respondido a su mensaje.

Ya le escribí, espero que ya le haya llegado la felicitación… lo felicito a través de ustedes también

“No pasa nada, yo estoy muy feliz por él”, expresó el exnovio de Aislinn Derbez a modo de broma.

Te puede interesar: Eugenio Derbez habla de la cachetada de Will Smith a Chris Rock.

Omar Chaparro está feliz por su amigo Eugenio Derbez

Fue durante la misma conferencia de prensa donde participa junto a Mauricio Ochmann, donde Omar Chaparro también lanzó un comentario sarcástico ante los medios de comunicación.

“Me contestó muy bonito, pero no me gustaría decir lo que me contestó, sobre todo porque Mauricio también le mandó mensaje y a él no le ha contestado”, declaró Chaparro entre risas.

Uno de los momentos más emotivos de los Premios Oscar 2022 fue cuando Eugenio Derbez subió al escenario a recoger su galardón.

Una vez en el podio, el actor mexicano mandó un beso al aire a modo de agradecimiento a su fallecida madre, con quien veía los premios de La Academia desde que era un niño.

También te puede interesar: Alessandra Rosaldo reacciona al triunfo de Eugenio Derbez en los Oscar.