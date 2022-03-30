Eugenio Derbez habla de la cachetada de Will Smith a Chris Rock.

Eugenio Derbez se enlazó a nuestro foro de Ventaneando para hablar del reciente triunfo de la película CODA: Señales del Corazón en los Premios Oscar 2022.

Estoy muy contento por este triunfo que lo comparto con todo México y se lo dedico a todo México. Siempre lo he dicho: quien ha hecho mi carrera es el público porque son los que ven mis películas y programas

Sobre el beso que mandó al cielo cuando subió al escenario de los Premios Oscar 2022, el actor comentó que fue dedicado a su mamá.

Yo veía los Oscares con mi mamá y siempre soñaba con estar ahí… nunca me imaginé poder pisar el escenario. Fue un beso para mi mamá, para cerrar el ciclo

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Eugenio Derbez reacciona a la cachetada de Will Smith

Uno de los momentos más polémicos de la gala fue la cachetada de Will Smith a Chris Rock, momento que Eugenio Derbez presenció en vivo.

Fue un shock. Todos los que estábamos ahí no lo podíamos creer porque no sabíamos si era parte del sketch

Es muy normal que de repente digas un chiste fuera de lugar. La línea es muy delgada, la línea de lo correcto e incorrecto es súper delgada. Ahorita todo mundo se ofende por cualquier cosa y es muy difícil no equivocarse

Eugenio Derbez se alegra de la fama que ha ido adquiriendo en Hollywood.

Fue muy curioso porque una de las cosas que más me llamaron la atención, es que a diferencia de otras alfombras rojas, en esta premiación todos me saludaban. Eso para mí hizo toda la diferencia

El mexicano quiere inspirar a más gente con el reciente logro de CODA en los Premios Oscar.

Yo espero que esto mueva a mi familia y a tanta gente que tiene sueños. A quienes les dicen ‘no lo vas a lograr’, espero que esto los inspire

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