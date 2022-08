Alessandra Rosaldo revela estado de salud de Eugenio Derbez tras operación.

Eugenio Derbez sufrió un grave accidente el pasado lunes, aunque se desconoce con exactitud qué le pasó. La noticia fue dada a conocer por su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo, quien este miércoles reveló que el cómico ya fue operado con éxito.

La exintegrante de Sentidos Opuestos declaró en aquel entonces que su esposo estaba estable; sin embargo, presentaba “lesiones delicadas y en las próximas horas tendría que ser intervenido quirúrgicamente”.

El actor y comediante fue intervenido quirúrgicamente después de sufrir un accidente que aparentemente le provocó diversas heridas en el hombro, afortunadamente, Eugenio Derbez ya fue operado, así lo dio a conocer su esposa a través de sus redes sociales.

¿Cómo salió la operación de Eugenio Derbez? Rosaldo explicó en un breve comunicado que la cirugía a la que se sometió el cómico fue muy complicada, pero todo salió bien.



“A todos los que han estado pendientes de Eugenio, quiero comunicarles que, después de una larga y complicada cirugía, él se está recuperando”, publicó la exintegrante de Sentidos Opuestos.

De acuerdo con la publicación de Alessandra, todo indica que el actor fue operado el pasado 30 de agosto, por lo que la cantante aprovechó para agradecerle a todos los que estuvieron al pendiente de la salud de su esposo.

“Ayer fue un día muy largo y de muchas emociones, pero gracias a sus incontables muestras de cariño, mensajes, buenos deseos, bendiciones, oraciones y a la luz que nos enviaron, la cirugía fue un éxito”, añadió.

Por último, la esposa de Eugenio señaló que el cómico iniciará su proceso de rehabilitación y le agradeció al personal médico que participó en la cirugía de Derbez.

“El amor que nos envían lo sentimos más cerca y fuerte que nunca y estamos infinitamente agradecidos. Gracias a Dios guió las manos de los médicos. Gracias a los médicos, especialistas, enfermeros y enfermeras. Gracias a todos por su respeto, paciencia y comprensión”, finalizó.

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez?

De acuerdo con nuestro querido Javier Ceriani, fuentes cercanas le confirmaron que Eugenio Derbez tiene el hombro destrozado, por lo que es la herida que más le preocupa a su familia hasta este momento.

“Atención porque no lo quiso decir su mujer, no lo quiso decir nadie del equipo de Eugenio Derbez ni su equipo de prensa. He confirmado que es el hombro todo destruido, el tema es que el hombro tarda mucho en recuperarse… Lo que si te vamos a confirmar es que hay muchos de los socios y amigos de Eugenio Derbez que están muy preocupados por cuánto va a estar fuera de acción”, declaró Javier Ceriani.