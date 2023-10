Eugenio Derbez revela todo sobre “Radical”, su más reciente película

Este jueves el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Jennifer Trejo y Eugenio Derbez, quienes aprovecharon para hablarnos sobre “Radical”, la nueva cinta del actor y productor mexicano que retrata la cruda realidad de la educación en nuestro país, pero que a la vez busca generar conciencia.

¿Qué dijo Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez declaró que “Radical” es una película basada en una historia real, es un hecho real que sucedió en el 2012. Yo me acuerdo haber visto, no sé si recuerdan, salió en todos los noticieros en México la portada de esta niña mexicana de Matamoros, que es el personaje que interpreta Jennifer y la consideraban la próxima Steve Jobs y a mí me llamó mucho la atención… Años más tarde, el mismo periodista que escribió el artículo se acercó a nosotros a venderlos la historia para hacer la película”.

Lo que llamó la atención fue cuando Eugenio Derbez reveló que él siempre ha sentido el compromiso de reivindicar la imagen del mexicano en las películas de Hollywood, donde “siempre nos ponen como los malos, los pandilleros, el narcotraficante y dije: ‘Dentro de mis posibilidades voy a tratar de dignificar y buscar historias que enaltezcan al mexicano y esta es una de ellas”.

“Sergio es un mexicano ejemplar que con nada logró un cambio impresionante en un grupo de niños… Es una película que te revuelca los sentimientos, te hace reír, es muy divertida, lloras, te enojas, te ríes, es una montaña rusa de emociones”, recalcó.

¿Cómo se sintió Jennifer Trejo al trabajar con Eugenio Derbez?

Al preguntarle a Jennifer Trejo cómo se sintió al trabajar con una figura de la talla de Eugenio Derbez, la joven dijo que “estoy muy emocionada, muy feliz, muy agradecida con Eugenio, con mis papás, con el director, con todos por este gran trabajo que se hizo en “Radical”, es una película basada en amor, dedicación, en una familia muy grande que formamos en todo el rodaje”.

¿”Radical” habla sobre Paloma Noyola y Sergio Juárez?

Al respecto, Eugenio Derbez dijo que Sergio Juárez no solo les enseña a sus alumnos a memorizar sino a pensar y “eso hizo toda la diferencia, fue muy intimidante interpretar a alguien que está vivo y aparte estuvo en el set, pero por otro lado tuve la oportunidad de preguntarle cómo le hacía para conectar con los niños y fue muy interesante porque él lo que quería era enseñarlos a pensar y a base de curiosidad, ellos mismos quisieran regresar a la escuela”.

“Lo que ves ahí reflejado es lo que vivieron ellos porque está documentado, no se está exagerando nada y es una realidad muy triste y muy cruda”, acotó el actor mexicano.

¿Le costó trabajo saltar de la comedia al drama? Eugenio Derbez reveló que fue muy difícil para él dejar la comedia, sobre todo porque viene con ese estigma de cómico, es por eso que durante la filmación le pidió al director que lo cuidara para que no exagerara algún gesto o cambiara su tono de voz.

Por último, Eugenio Derbez dijo sentirse satisfecho con “Radical”, ya que se dio después del accidente que sufrió y que lo alejó un poco de los reflectores.