Eugenio Derbez regresa como director y actor de comedia con nueva serie

Después de haber debutado en la dirección hace más de diez años con la cinta “No Se Aceptan Devoluciones”, Eugenio Derbez se volvió a sentar en la silla de dirección de la serie “Y Llegaron de Noche” que rescata un hecho histórico cinematográfico sobre el hallazgo de las cintas de la versión latina de la película “Drácula”, de Béla Lugosi, la cual se filmó también en Hollywood en paralelo con la original, pero la latina se rodaba de noche, cuando la producción norteamericana terminaba de rodar.

¿Qué dijo Eugenio Derbez?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Eugenio Derbez dijo que “me llena más dirigir que actuar y logro ver lo que realmente quiero reflejado en la pantalla. Me gustaría nada más quedarme en la silla, pero lo que siempre me ponen todos los estudios de pretexto es, no, si no estás tu a cuadro no invertimos”.

Te puede interesar: Juanes debuta como actor en película con Alejandro Speitzer y Alberto Guerra

¿Cómo se identifica Eugenio Derbez con su personaje? Eugenio Derbez interpreta a un actor egocéntrico español, quien, a sabiendas de que ya no lo quieren contratar en teatro por la edad decide aceptar el papel de “Drácula” para el cine de la versión latina, en entrevista el actor mexicano se dijo identificado con su personaje en un aspecto muy específico.





“Cuando me mudé a Los Ángeles, que apenas me estaban conociendo, fue como híjole, qué fuerte que esté llegando a los 50 y tantos a empezar de cero en otro país, pero mira, siempre he aprendido a rascarme con mis propias uñas y a producirme mis propias películas y eso me ha ayudado mucho, encontrar mis propias oportunidades”, agregó Eugenio Derbez.

¿Eugenio Derbez enalteció el poder latino?

Hace unos días, Eugenio Derbez fue invitado a la Casa Blanca como parte de los festejos del “Mes de la Herencia Hispana”, en donde el actor aprovechó para enaltecer el trabajo de los latinos en Hollywood y reprobar el discurso del candidato presidencial, Donald Trump, hacia la comunidad latina.

Te puede interesar: Luis Miguel regresa a la Arena CDMX donde impondrá el récord de 18 conciertos

“Trato de no aceptar papeles que denigran al latino, acabo de ir a la Casa Blanca y qué mejor historia que contar una historia que sucedió, una historia verdadera de éxito de un grupo de latinos que, a pesar de que les pagaban mal, mal dormidos, mal comidos, mal todo, triunfaron e hicieron una mejor versión que los americanos de “Drácula”, de Béla Lugosi y nadie se enteró porque aparte desaparecieron la copia mexicana, la copia en español para que no hubiera comparaciones entre las dos, entonces, eso te habla de que los latinos seguimos siendo desde hace 100 años hasta la fecha discriminados y sobre todo por gente como el expresidente Trump”, recalcó.

“El otro día estaba yo limpiando con mis jardineros, me puse en fachas a limpiar el jardín con ellos y pasó uno de mis vecinos super agresivo a tomar fotos y decir: ‘Eh, regrésense a su país, los voy a deportar’. Ahí el resultado de cuando un presidente echa a andar a los ciudadanos contra los demás en lugar de unir y pues sí”, finalizó.