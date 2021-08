Eugenio Derbez responde si está distanciado de Alessandra Rosaldo. El actor detalló si han estado separados o no en los últimos meses.

Recientemente, hubo rumores acerca de una presunta ruptura entre la vocalista de Sentidos Opuestos y el comediante, una vez que salieron a la luz algunas escenas de la segunda temporada de ‘De Viaje con los Derbez’ en donde los famosos aparecen discutiendo y provocando algunas situaciones de tensión.

¡Eugenio Derbez desmiente ante la prensa que esté distanciado de Alessandra Rosaldo y habla de los difíciles momentos que pasó al no poder ver a su hijo José Eduardo cuando era niño! 😱📺 #QuieroCantarPorque >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/MvOX9WuCV6 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 3, 2021

Eugenio Derbez aclara rumores

Ante esa situación, Eugenio Derbez dejó en claro que su relación matrimonial con Alessandra Rosaldo continúa, pero han estado separados por el exceso de trabajo que él ha tenido.

“Estamos separados, ella está ahorita por otro lado documentándose y yo estoy aquí con ustedes... lo que pasa es que ha sido un año muy difícil porque he tenido que trabajar mucho y casi no he estado con ella estos meses, pero finalmente ya creo que ahora si ya podemos estar juntos el resto del año”, dijo Derbez a Venga la Alegría.

Por su parte, Alessandra Rosaldo no ha dado declaraciones al respecto, pero seguramente una vez que los compromisos del cómico sean menores, seguramente volverá a estar juntos.

