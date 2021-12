Eugenio Derbez revela difícil episodio cuando trabajó con Chabelo.

Uno de las figuras más populares y queridas del cine es Eugenio Derbez, quien en repetidas ocasiones ha mencionado que fue edecán del programa dominical de Chabelo, donde en algunas ocasiones fue víctima de tratos no tan agradables por parte del conductor.

Te puede interesar: Kunno se arrepiente de la polémica suscitada por asegurar ser una celebridad.

Tenía un trabajo dentro del programa de mover un muñeco que se llamaba Pepo, un muñeco electrónico que yo manejaba

Yo la verdad era un chavo bastante fresa, muy tímido, cero albures. Entonces entró al aire con el muñequito y había una niñita con otro niño, como de 6 o 7 años. De repente están platicando que son primos, meto al muñequito y me le pego a la niña: ‘Es que a la prima se le arrima’

El comediante recordó en la entrevista que concedió al podcast La Hora Feliz que hubo un momento de silencio incómodo hasta que el conductor mandó a una pausa comercial.

A la hora que mandan a comerciales, veo venir a Chabelo enfurecido y me dice: '¿Cómo que a la prima se le arrima? ¿Se le arrima qué?’. Pues se le arrima uno. Y él: '¡No, se le arrima el camarón!’

Derbez juró que no sabía que estaba diciendo un albur, pero el conductor “no me creyó. Todavía me acuerdo de que volteé con el Mago Frank y le digo: '¿Tú sabías?’, él me dijo que sí"

También te puede interesar: Danna Paola atraviesa serios problemas de salud: ¿Cuáles son?

La gran carrera de Eugenio Derbez

En la actualidad, Eugenio Derbez es uno de los comediantes, conductores y productores más exitosos de México y Estados Unidos, pues ha logrado entrar en algunas películas estadounidense, siendo la última producción CODA con la que podría buscar una nominación al Oscar.