Kunno se arrepiente de la polémica por asegurar ser una celebridad.

Las declaraciones de Kunno en el canal de YouTube alofokeradioshow continúan afectando su vida personal, después de declararse como una “celebridad” y no un “influencer”.

“Hoy en día ya no me considero tiktoker, me considero lo que soy: una celebridad y un artista”, confesó el artista hace algunos meses.

Sin embargo, el influencer asistió a los People’s Choice Awards celebrados en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, en Estados Unidos, donde habló de la polémica durante su paso por la alfombra roja.

“No quise decirlo así, siempre voy a ser tiktoker e influencer, eso es literal lo que siempre voy a ser. Salió un poquito mal lo que quise comunicar; sin embargo aquí estamos”, expresó el creador de contenido a los micrófonos de Venga la Alegría.

No es la primera vez que el youtuber aclara la controversia, ya que en Instagram se ha dedicado a dar las definiciones de celebridad y artista.

En la premiación de los People’s Choice Awards de este año se dieron cita otras personalidades como Margarita La Diosa de la Cumbia, Erika Buenfil, Sofía Aragón, Kristal Silva y más.

Kunno alcanza 24 millones de seguidores en TikTok

El 2021 marcó un año significativo en la vida de Kunno, ya que se viralizaron sus caminatas de modelo que alcanzaron millones de reproducciones.

El regiomontano ya cuenta con 24 millones de seguidores en TikTok , red social donde comparte videos de baile, lip sync, imitaciones, moda y maquillaje.

Su nombre está inspirado en el actor Kuno Becker, aunque también se llama Guillermo. El influencer ha sido considerado para asistir a varias premiaciones entre las que destacan los Premios Grammy, People’s Choice Awards, Eliot Awards, Latin Billboards, Heat Latin Music Awards y más.

