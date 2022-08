Evaluna y Camilo comparten foto de la gracia que les hizo Índigo.

El pasado 9 de abril Evaluna y Camilo se convirtieron por primera vez en padres tras el nacimiento de la pequeña Índigo, quien llegó a este mundo para fortalecer el inmenso amor que la pareja se tiene y para alegrar las vidas de las familias Montaner y Echeverry.

¡Camilo y Evaluna Montaner, viven una luna de miel de tiempo completo debido al confinamiento! Están más enamorados que nunca.

Sin embargo, tal parece que no todo ha sido miel sobre hojuelas para los papás primerizos, pues recientemente compartieron una fotografía de lo que posiblemente sea lo peor que les ha pasado como padres hasta ahora.

La imagen compartida por la pareja desató un sinfín de risas y carcajadas de parte de sus fans, quienes llenaron de ánimos a Camilo y Evaluna y de paso los llenaron de bendiciones y les desearon lo mejor.

Después del nacimiento de Índigo, Camilo inició su tour “De adentro pa afuera” y se llevó consigo a su esposa e hija. Actualmente, la pareja se encuentra de gira por Europa debido a sus respectivos compromisos profesionales, ya que mientras el intérprete de “Tutu” se presenta por diversas plazas del Viejo Continente, Evaluna se encuentra trabajando para La Voz Kidz.

¿Qué ha sido lo peor que les ha pasado como padres? Como les mencionamos al principio, la feliz y joven pareja experimentó el que posiblemente sea el momento más complicado en su vida como padres después de que el yerno de Ricardo Montaner subiera a su cuenta de Instagram unas fotografías de sus días de descanso.

No obstante, llamó la atención la última imagen en donde aparece Evaluna sentada sobre un sofá lamentándose y cubriéndose el rostro después de que aparentemente Índigo hiciera sus necesidades en las piernas de su mamá que aparece con visibles manchas en el cuerpo y sillón.

La imagen provocó gracia y asco a sus más de 27.4 millones de seguidores, ya que aparentemente son los desechos de la pequeña, de ahí que la titulara como “la última foto es el resumen de lo que es salir de tour siendo papás” y la acompañó con un emoji de “popó”.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Los comentarios no se hicieron esperar y así reaccionaron los internautas: “ayññññññ hahahaah, los amo”, “JAJAJAJA nono la últimaaaa”, “Pobre Evaaaaa”, “Creo que no hay padre o madre que no haya pasado por eso”, “Jajajajajaja INESPERADO FINAL!!!!”, “Me creí que era mostaza”, fueron algunos de los mensajes.