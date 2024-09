Evaluna y Camilo reaccionan a rumores de que se les acabó el amor

Evaluna y Camilo han sabido conformar una de las parejas más sólidas y estables del mundo de la música y el espectáculo, esto a pesar de las múltiples críticas que han recibido por la forma de criar a sus hijos.

Por esto y más, la pareja ha sido víctima de rumores y especulaciones en redes sociales donde han asegurado en diversas ocasiones que su amor no da para más y su separación cada vez está más cerca.

La pareja suele ser muy activa en redes sociales, donde comparten mucho contenido sobre su vida privada y de artistas, pero también sobre los momentos que tienen con sus hijos y con las familias Montaner y Echeverry.

¿Cómo reaccionaron Evaluna y Camilo a los dichos que circulan en redes?

Evaluna y Camilo volvieron a revolucionar las redes sociales con una nueva publicación titulada “Reaccionando a cosas que dicen de nosotros jajajaja”, en donde leen información sobre ellos que es compartida en internet. El posteo de los artistas de inmediato se hizo viral y acumuló 180 mil likes.

“De nosotros se dicen muchas cosas”, dijo Evaluna. “Pero a veces salen cosas muy chistosas y nosotros la verdad es que nunca decimos nada al respecto, porque estamos muy ocupados riéndonos de esas cosas y ninguna nos las tomamos en serio”, añadió.

“Entonces Manuela, mi cuñada, hermana de Camilo y digital strategist de La Tribu, nos hizo una carpeta con varias cositas que ella va sacando del internet”, añadió la hija de Ricardo Montaner.

“Qué peligro, critican a Camilo por arriesgar a Índigo, Hija de Camilo y Evaluna se viraliza por decir groserías, usuarios cuestionan su mala educación”, leyó Camilo, mientras él y su esposa se contenían las risas.

“Lo de la mala educación sí puede ser verdad”, bromeó el colombiano. “Ya está lista para decir esas cosas”, agregó Evaluna divertida luego de que su marido leyera algunas líneas del artículo.

“Camilo le falla a Evaluna e implora su perdón ante sus followers”, leyó Evaluna con una expresión de incredulidad que también alcanzó al cantante. “De qué me estás hablando tú, qué hiciste”, cuestionó la también actriz a su esposo, mientras trataba de entender a lo que se refería la nota.

¿Se acabó el amor entre ellos? Sobre si su amor está llegando a su fin, Camilo expresó: “¿Se acabó el amor? ¿Qué? No, mi amor”, “Camilo y Evaluna anuncian su separación”.

Por último, el intérprete de “Vida de Rico” declaró que “este mensaje es para llamar a la excelencia, si van a hacer noticias falsas de nosotros, que sean una chimba de noticias falsas”.

“Quería sumar que creo que el sentido del humor es algo importante”, destacó Camilo. “Como ya sabemos que no importa lo que hagas, hagas algo bien o algo mal te van a tirar tomates, es importante tener sentido del humor. Para poder ver todas esas cosas que dicen y no dejar que te afecte y que te duela”, dijo Evaluna. “A mí antes me dolía un montón”, admitió.