Evaluna celebra cumpleaños de Camilo con “pack” del colombiano.

¡El cumpleaños de Camilo número 29 fue una explosión! Pero no fue solo él quien recibió un gran regalo, ¡sino también sus fans! Ya que Evaluna le dio a su esposo una sorpresa espectacular que hizo temblar a todos sus seguidores. La joven artista compartió una serie de imágenes que muestran momentos súper íntimos con Camilo, desde cuando esperaban a su hijo Índigo hasta una foto muy atrevida para todos los fans de la pareja.

Evaluna compartió una imagen en la que Camilo aparece parado completamente desnudo junto a una ventana, solo cubierto por unas cortinas. “Tribu, de nada por la última foto”, escribió. Solo Evaluna sabe cómo hacer que las cosas suban de temperatura.

¿Cuál fue la foto que compartió Evaluna de Camilo?

Evaluna definitivamente sí que sabe cómo hacer que todos nos derritamos con su amor por Camilo. ¡Las fotos que compartió son absolutamente adorables! Desde el día en que estaba por dar a luz a Índigo hasta una foto en la que ella aparece desnuda en el baño mientras él la cuidaba.

Las palabras que acompañan las fotos son aún más emocionantes. “Mi esposo mío. El papá de mi hija. Mi mejor amigo. Es un privilegio amarte y ser amada por ti. Es un privilegio poder compartir este día contigo otra vez”, agregó la cantante en la publicación de su cuenta oficial de Instagram.

¡Las fans no podían estar más felices! La última foto compartida por la cantante les dejó sin palabras, ¡y no es para menos! Pero más allá de la imagen, lo que realmente resalta es el increíble amor que Camilo y Evaluna transmiten en cada momento juntos. ¡Es imposible no sentir la energía positiva que irradian! Pues la joven pareja son un verdadero ejemplo de amor.

