Ex de Belinda se declara team Nodal y revela inesperada confesión sobre la cantante

Belinda y Christian Nodal dieron por terminado su romance hace poco más de 2 años; sin embargo, su historia de amor sigue dando de qué hablar, esto después de que la cantante española lanzara “Cactus”, tema que cuenta con claras indirectas para el cantautor sonorense, pero ¿qué opina uno de los ex de Belinda?

Esto ha generado un sinfín de especulaciones y comentarios al respecto, pues mientras algunos aseguran que Belinda se tardó en lanzar su tiradera contra Nodal, otros han aplaudido que la también actriz lo haya hecho.

¿Christian Nodal de visita en el foro?

¿Quién es el ex de Belinda que es team Nodal?

El actor José Ángel Bichir, ex de Belinda criticó “Cactus”, nuevo sencillo de la cantante y de paso declaró que él es team Nodal. Cabe mencionar que el histrión reveló que tuvo un romance con Beli y que ella lo obligó a firmar un contrato de confidencialidad para que no hablara de su romance públicamente.

¿Qué dijo José Ángel Bichir? José Ángel Bichir aseguró que no le gustó la canción de Belinda y de paso destacó su admiración por la música del intérprete de “Ya no somos ni seremos”, “Botella tras botella”, “Vivo en el 6”, “Cumbión dolido”, “Adiós amor” y “No te contaron mal”, entre muchas otras.

“¿Yo qué te puedo decir?, esa cosa quedó en el pasado, en el año pasado. Te puedo decir que me gusta mucho la canción de Nodal, me encanta esa canción”, declaró el actor durante su paso por la alfombra roja de la serie “Un buen divorcio”.

¿Le tiene miedo a Belinda?

Al preguntarle a José Ángel Bichir si le teme a Belinda, el actor aseguró que “no, no, igual me da un poco de risa, o me llama la atención que ella me haya juzgado tanto en este sentido, cuando ella está haciendo lo mismo ahora después de mucho tiempo”.

“Me llama la atención y creo que todos somos seres humanos y sentimos y que todos de pronto la cagamos en la vida, y solo me llamó la atención que tanto tiempo después saque algo así, que está en el pasado, igual que yo lo hice, malamente quizás, y yo tampoco se lo recomendaría a ella, no creo que esté bien tanto tiempo, como yo lo hice, fallar y sacar el pasado a relucir”, añadió al programa Todo para la mujer.

Por último, declaró que no cree que esto le afecte a Christian Nodal: “No creo que le afecta, además él está ahora muy bien, hay que dejarlo un poco en paz, es un gran artista y me gusta mucho su música”.