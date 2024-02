¿Es para Belinda? Christian Nodal y Residente lanzaron “Pólvora de ayer”

Christian Nodal sigue acaparando las miradas, esto después de que Belinda regresara con todo a la música y lanzara “Cactus”, tema que habría servido de catarsis para la cantante española que le lanzó uno que otro dardo envenenado al cantautor sonorense.

El intérprete de “Ya no somos ni seremos”, “Vivo en el 6”, “Botella tras botella”, “Cumbión Dolido”, “Adiós amor”, “No te contaron mal”, y “De los besos que te di”, entre otras, se encuentra disfrutando de sus dos amores, Inti y Cazzu.

En medio de la polémica generada por “Cactus”, nuevo tema de Belinda, Christian Nodal reveló que será el próximo mes de mayo cuando estrenará su nuevo material discográfico que llevará por título “Pa’l Cora”.

¿Residente y Christian Nodal estrenan tema? “Pólvora de Ayer” es el tema 11 del nuevo disco de Residente, en el podemos escuchar a Christian Nodal incursionando en los ritmos característicos de René Pérez Joglar y dejando de lado el regional mexicano, ¿será para Beli?



¿Qué dice “Pólvora de ayer”?

Aquí no hay tiempo pa’ perder, aquí se vino pa’ tomar

Como nunca me van a ver porque me voy a desatar

Me queda pólvora de ayer y hoy la vengo a disparar



Agarré vuelo y ya no le vo’a bajar

Aquí no hay tiempo pa’ perder, aquí se vino pa’ tomar

Como nunca me van a ver porque me voy a desatar

Me queda pólvora de ayer y hoy la vengo a disparar

Agarré vuelo y ya no le vo’a bajar



Estoy despierto, me la vivo como si hubiese muerto

Mi vida se desencaja cuando salgo de la caja

Pa’ vivir al filo dе la navaja



Sin preocupación, con la cabeza adentro dе la boca de un león

Ron sin hielo y limón pa’ sentir el calentón

Caminando descalzo por encima del fogón

Corriendo desnudo sin pantalón

No me detienen ni con una inyección

Salvaje sin usar la razón

Como las primates de la teoría de la evolución



Vo’a besarme con gente desconocida

Y regalarle la mejor cog… de sus vidas

Somos tan especiales

Que se disparan solos los fuegos artificiale’

Como las copas mundiale’

Hoy ganamo’ aunque sea por penale’

El desma… es tan violento

Que después de todo esto nos harán un monumento

Escribirán historias, novelas y cuento’

Y en el año 2700

Celebrarán la fecha de nuestro pu… nacimiento

Aquí no hay tiempo pa’ perder, aquí se vino pa’ tomar

Como nunca me van a ver porque me voy a desatar

Me queda pólvora de ayer y hoy la vengo a disparar

Agarré vuelo y ya no le vo’a bajar

Toda la tripulación como si acabaran de salir de prisión

Dejamo’ pa’ mañana lo de la confesión

Unos piden permiso, otros piden perdón

Siempre contra las marejada’

En agua dulce o en agua salada

Si del cielo nos caen granada’

Comoquiera aprendemo’ a hacer limonada

Con la mirada estrellada la gente besándose sin estar enamorada

Y continuar la velada tatuándono’ algo que no signifique nada

Bajo la lluvia de lodo darno’ una enjabonada, yo no lo descarto

Y despertar mirando por una ventana que no sea la de nuestro cuarto

Aquí no hay tiempo pa’ perder, aquí se vino pa’ tomar

Como nunca me van a ver porque me voy a desatar

Me queda pólvora de ayer y hoy la vengo a disparar

Agarré vuelo y ya no le vo’a bajar

Aquí no hay tiempo pa’ perder, aquí se vino pa’ tomar

Como nunca me van a ver porque me voy a desatar

Me queda pólvora de ayer y hoy la vengo a disparar

Agarré vuelo y ya no le vo’a bajar. (Mira el video)

