Ex de Laura Flores revela que lo terminó con una carta para irse con otro

Una de las actrices más sonadas a lo largo de las últimas semanas es Laura Flores , quien sorprendió a propios y a extraños al revelar que decidió darse una nueva oportunidad en el amor pero ahora con Lalo Salazar , quien fuera su compañero de trabajo hace más de 20 años.

¿Cómo anunciaron su romance?

Laura Flores compartió una fotografía en Instagram dando a conocer que ella junto al conductor Eduardo Salazar, de 59 años de edad, decidieron darse una oportunidad en el amor.

“¡Así es! Casual e inesperado reencuentro con Lalo Salazar, a quien conozco desde que yo conducía en el 2002, esta vez, 23 años más tarde. Coincidimos en una entrevista en un noticiero, días después, fuimos a comer y nos hemos dado una oportunidad en el amor. Estamos agradecimos con la vida, dispuestos a tomarnos de la mano y caminar juntos…”.

¿Dieron por muerte a Laura Flores? Sin embargo, Laura Flores también fue víctima de las fake news, pues hace poco se difundió en redes sociales que había muerto.





La actriz recurrió a sus redes para desmentir la noticia: “Es increíble que tenga que hacer esto, son las 9:32 pm, abril 6, domingo 2025... otra vez me andan matando en las redes, pero no, aquí estoy vivita y coleando”.

¿Laura Flores dejó a un exnovio enviándole una carta?

Luego de su romance y de que la dieran por muerta, Laura Flores volvió a robarse los reflectores pero ahora gracias a una de sus exparejas que reveló que ella lo dejó a través de una carta para irse con otro hombre. Carlos Hermosillo, exfutbolista, dijo que Laura Flores lo dejó cuando él estaba perdidamente enamorado, hecho que le destrozó el corazón.

¿Cómo terminó Laura Flores con él?

Carlos Hermosillo reveló a Anette Cuburu que todo apuntaba a que llegarían al altar, peor una carta se interpuso en sus planes. En aquel entonces, el exfutbolista se encontraba preparándose para la Copa Mundial de 1986, pero antes de que se concentrara con la Selección Mexicana, Laura Flores le entregó una carta donde le informó que su relación había llegado a su fin.

“Nosotros íbamos para el Mundial 86 y nos fuimos a concentrar en la Malinche. Cuando yo me iba me dio una carta. Me dijo: ‘No la leas hasta que llegues allá'. Y yo no la leí (...) dije: ‘Una carta de que te voy a extrañar, mi vida’ Y no, pues llegué a mi cuarto y pues me estaba terminando por una carta”, contó.

¿Laura Flores inició un romance con alguien más?

El truene lo dejó con el corazón roto, incluso aseguró que no podía dormir por lo mismo, hasta que su compañero de selección, Luis Flores, le mostró la portada de un periódico en donde Laura Flores aparecía junto a Sergio Fachelli, quien a la postre se convertiría en el primer esposo de la actriz.