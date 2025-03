Selfie de Lalo Salazar con Laura flores desata comentarios en redes, ¿por qué?

Uno de los romances más sonados de las últimas semanas es el de Laura Flores y Lalo Salazar , quienes sorprendieron a propios y a extraños al anunciar su noviazgo.

¿Cómo anunciaron su romance?

Laura Flores compartió una fotografía en Instagram dando a conocer que ella junto al conductor Eduardo Salazar, de 59 años de edad, decidieron darse una oportunidad en el amor.

Iba por dólares y se trajo un paisano | Programa 25 de febrero 2025 [VIDEO] Por andar con un paisano, la hija de Nadia olvidó sus obligaciones; Monserrat pide una oportunidad para su pareja, pero se le caerá la venda de los ojos.

“¡Así es! Casual e inesperado reencuentro con Lalo Salazar, a quien conozco desde que yo conducía en el 2002, esta vez, 23 años más tarde. Coincidimos en una entrevista en un noticiero, días después, fuimos a comer y nos hemos dado una oportunidad en el amor. Estamos agradecimos con la vida, dispuestos a tomarnos de la mano y caminar juntos…”.

¿Su romance es a la antigüa?

Hace unos días Laura Flores detalló en entrevista para un matutino (Hoy Día) que su relación surgió de un encuentro casual, pero llamó la atención cuando aseguró que su romance es a la antigüita y que nunca le había pasado algo similar, enamorarse de un amigo de toda la vida.

“Fue a la antigüita. Fuimos a cenar solos, eso fue un viernes y al miércoles siguiente nos vimos para cenar. Fue todo muy rápido. Me dijo ‘¿quieres ser mi novia?’; le dije ‘sí’; me quería dar un beso, le dije ‘no, aquí no’, me dio pena, entonces ya me dio el beso en el coche, más en privado”, compartió. “(Besa) muy bien. Lo más padre, somos ahora novios de manita sudada. El tiempo dirá qué pasará, está todo muy padre”, finalizó.

¿Laura Flores compartió una selfie con Lalo Salazar?

En el Día Internacional de la Mujer, Laura Flores y Lalo Salazar compartieron una tierna fotografía en donde aparecen con las manos entrelazadas; sin embargo, la fotografía generó una ola de comentarios.

Laura Flores acompañó la fotografía con el mensaje “¡Estamos súper agradecidos! ¡Sus comentarios los apreciamos muchísimo! Vivimos felices. #fyp #parati #loveislove”, se lee.

¿Cómo reaccionaron sus fans? Como era de esperarse, la publicación generó todo tipo de comentarios en redes sociales como:

“Qué lindos”, “Dios los juntó mi Laurita”, “Laura nada que ver con Lalo, él si es agradable”, “Ay, me caen perfecto los 2”, “Qué viva el amor”, “Qué linda pareja”, “Bonita pareja, quieranse mucho, tengan buena comunicación”, entre otros comentarios.