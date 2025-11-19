inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Exatlón México
Video

Exatlón México | Batalla Colosal | Duelo a 8 puntos: El combate más esperado por el premio colosal de la temporada

La noche se vuelve gigante: Solo los ganadores se llevará el pase platino para ver a The Weeknd.

Exatlón México
Compartir
  •   Copiar enlace

La Batalla Colosal de Exatlón México llega con uno de los premios más deseados de toda la temporada: Un pase platino para el concierto de The Weeknd, convirtiendo el duelo a 8 puntos en una competencia electrizante donde cada atleta busca vivir una experiencia única fuera de las arenas; después de que El Equipo Rojo celebrara la victoria en la medalla varonil

Exatlón México
Exatlón México 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×