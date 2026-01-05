Exatlón México | Programa Completo | La novena temporada vive programa de alto voltaje: tensión, ventaja azul y final de infarto

El programa completo de Exatlón México estuvo marcado por cambios estratégicos, contrastes emocionales y una competencia al límite, donde El Equipo azul mantuvo su buena racha impulsado por una energía positiva y la obtención de segundos de ventaja clave, mientras El Equipo rojo vivió momentos de presión interna y ajustes en su dinámica tras la llegada de un refuerzo con experiencia; la jornada avanzó entre advertencias sobre el rumbo de la competencia, tensión acumulada y un duelo cerrado por La Villa 360, que incluyó una sorprendente recuperación azul.