Exatlón México | Mejores Momentos | Buena vibra y 10 segundos de ventaja fortalecen al Equipo Azul

Doris aseguró que El Equipo Azul se mantiene con una buena vibra y alta energía, factores que les han permitido sostener una racha positiva de victorias dentro de la novena temporada de Exatlón México, además de celebrar la obtención de los 10 segundos de ventaja, un beneficio que puede marcar la diferencia en circuitos tan exigentes; en contraste, El Equipo Rojo dio la bienvenida a Adrián, confiando en que este nuevo acomodo en la dinámica del grupo sea el impulso necesario para revertir el momento y competir de tú a tú en los próximos enfrentamientos.