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FOTOS | Resumen Duelo de Enigmas Exatlón All Star 28 febrero 2023.

Los azules vivieron un momento de intriga por una almohada que supuestamente tenía Fogel en Exatlón All Star. Rojos hablan de su derrota en la competencia.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Inicia la competencia cotrarreloj por la Medalla Femenil de Exatlón All Star.jpg
2 Esta vez las rojas no quieren quedarse sin medalla.jpg
3 Las azules quieren continuar con la buena racha azul.jpg
4 Evelyn abre el Circuito de Fuerza Centrífuga.jpg
5 Sniper hizo un gran tiempo.jpg
6 Valery llega con toda la potencia de piernas.jpg
7 Touchdown supera a Evelyn en tiempo y se coloca arriba del marcador.jpg
8 Tiger da su mejor esfuerzo en la primera ronda.jpg
9 Nat debe supera el tiempo de Melisa y esta última queda fuera.jpg
10 A Sol no se le da el tiro y queda descalificada por tiempo.jpg
11 Tzasna realiza una buena marca y deja fuera a Nataly.jpg
12 A Jaz se le complica el lanzamiento y queda descalificada.jpg
13 Mati es la última en pasar y viene decidida.jpg
14 Terminator realiza grandes tiros y en esta ronda queda en primer lugar dejando fuera a Tzasna.jpg
15 En la ronda definitiva Mati se lleva el oro, Valery la plata y Evelyn el bronce.jpg
16 Por la noche comienza la ceremonia del Duelo de los Enigmas.jpg
17 El equipo ganador podrá llevarse varios premios de acuerdo a los puntos que realice.jpg
18 Si el equipo gana pero un atleta no hizo puntos, entonces no hay premio.jpg
19 Sale Heliud al Circuiro del Submarino.jpg
20 Fogel mejora y en su turno da el primer punto azul.jpg
21 El rendimiento de Valery ha mejorado mucho y viene con todo.jpg
22 Es Dynamom quien derrota a Val y entrega primer punto rojo.jpg
23 En su turno el Hechicero del Aire tira bien y gana el enfrentamiento contra Omar.jpg
24 Jaz empata el marcador 2 a 2 en Exatlón All Star.jpg
25 Al final de la noche Sol entrega el punto de la victoria y azules gana el Duelo de los Enigmas.jpg
26 Fogel se lleva como premio un libro electrónico y un sistema de audio.jpg
27 Orgullosa, Sol se lleva unas mancuernas y audífonos.jpg
28 Sniper feliz con su malete para el gym y un reloj inteligente.jpg
29 Keno presume en lo alto su premio.jpg
30 Los azules felices por su premio y por haber ganado la competencia.jpg
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1 Inicia la competencia cotrarreloj por la Medalla Femenil de Exatlón All Star.jpg
2 Esta vez las rojas no quieren quedarse sin medalla.jpg
3 Las azules quieren continuar con la buena racha azul.jpg
4 Evelyn abre el Circuito de Fuerza Centrífuga.jpg
5 Sniper hizo un gran tiempo.jpg
6 Valery llega con toda la potencia de piernas.jpg
7 Touchdown supera a Evelyn en tiempo y se coloca arriba del marcador.jpg
8 Tiger da su mejor esfuerzo en la primera ronda.jpg
9 Nat debe supera el tiempo de Melisa y esta última queda fuera.jpg
10 A Sol no se le da el tiro y queda descalificada por tiempo.jpg
11 Tzasna realiza una buena marca y deja fuera a Nataly.jpg
12 A Jaz se le complica el lanzamiento y queda descalificada.jpg
13 Mati es la última en pasar y viene decidida.jpg
14 Terminator realiza grandes tiros y en esta ronda queda en primer lugar dejando fuera a Tzasna.jpg
15 En la ronda definitiva Mati se lleva el oro, Valery la plata y Evelyn el bronce.jpg
16 Por la noche comienza la ceremonia del Duelo de los Enigmas.jpg
17 El equipo ganador podrá llevarse varios premios de acuerdo a los puntos que realice.jpg
18 Si el equipo gana pero un atleta no hizo puntos, entonces no hay premio.jpg
19 Sale Heliud al Circuiro del Submarino.jpg
20 Fogel mejora y en su turno da el primer punto azul.jpg
21 El rendimiento de Valery ha mejorado mucho y viene con todo.jpg
22 Es Dynamom quien derrota a Val y entrega primer punto rojo.jpg
23 En su turno el Hechicero del Aire tira bien y gana el enfrentamiento contra Omar.jpg
24 Jaz empata el marcador 2 a 2 en Exatlón All Star.jpg
25 Al final de la noche Sol entrega el punto de la victoria y azules gana el Duelo de los Enigmas.jpg
26 Fogel se lleva como premio un libro electrónico y un sistema de audio.jpg
27 Orgullosa, Sol se lleva unas mancuernas y audífonos.jpg
28 Sniper feliz con su malete para el gym y un reloj inteligente.jpg
29 Keno presume en lo alto su premio.jpg
30 Los azules felices por su premio y por haber ganado la competencia.jpg
1 Inicia la competencia cotrarreloj por la Medalla Femenil de Exatlón All Star.jpg
2 Esta vez las rojas no quieren quedarse sin medalla.jpg
3 Las azules quieren continuar con la buena racha azul.jpg
4 Evelyn abre el Circuito de Fuerza Centrífuga.jpg
5 Sniper hizo un gran tiempo.jpg
6 Valery llega con toda la potencia de piernas.jpg
7 Touchdown supera a Evelyn en tiempo y se coloca arriba del marcador.jpg
8 Tiger da su mejor esfuerzo en la primera ronda.jpg
9 Nat debe supera el tiempo de Melisa y esta última queda fuera.jpg
10 A Sol no se le da el tiro y queda descalificada por tiempo.jpg
11 Tzasna realiza una buena marca y deja fuera a Nataly.jpg
12 A Jaz se le complica el lanzamiento y queda descalificada.jpg
13 Mati es la última en pasar y viene decidida.jpg
14 Terminator realiza grandes tiros y en esta ronda queda en primer lugar dejando fuera a Tzasna.jpg
15 En la ronda definitiva Mati se lleva el oro, Valery la plata y Evelyn el bronce.jpg
16 Por la noche comienza la ceremonia del Duelo de los Enigmas.jpg
17 El equipo ganador podrá llevarse varios premios de acuerdo a los puntos que realice.jpg
18 Si el equipo gana pero un atleta no hizo puntos, entonces no hay premio.jpg
19 Sale Heliud al Circuiro del Submarino.jpg
20 Fogel mejora y en su turno da el primer punto azul.jpg
21 El rendimiento de Valery ha mejorado mucho y viene con todo.jpg
22 Es Dynamom quien derrota a Val y entrega primer punto rojo.jpg
23 En su turno el Hechicero del Aire tira bien y gana el enfrentamiento contra Omar.jpg
24 Jaz empata el marcador 2 a 2 en Exatlón All Star.jpg
25 Al final de la noche Sol entrega el punto de la victoria y azules gana el Duelo de los Enigmas.jpg
26 Fogel se lleva como premio un libro electrónico y un sistema de audio.jpg
27 Orgullosa, Sol se lleva unas mancuernas y audífonos.jpg
28 Sniper feliz con su malete para el gym y un reloj inteligente.jpg
29 Keno presume en lo alto su premio.jpg
30 Los azules felices por su premio y por haber ganado la competencia.jpg

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