TZASNA CARRASCO | ANACONDA



32 años

Veracruz

Jiu Jitsu

Perseverancia

PARTICIPÓ EN LA 6.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

Nació en Papantla, Veracruz y tiene 31 años de edad.

Desde niña le ha gustado el deporte, se escapaba a jugar básquetbol y fútbol. A los 16 de años su mamá la inscribió al equipo de canotaje en Tuxpan, Veracruz y fue en ese deporte donde se formó y aprendió a ser disciplinada.

En 2013 comenzó a entrenar Jiu Jitsu brasileño logrando su primer competencia y campeonato nacional en ese mismo año. Desde entonces esta disciplina se convirtió en su pasión y para el año 2015, ya había ganado todos los torneos de Jiu Jitsu en México y empezó a competir internacionalmente, quedando campeona en Nueva York, Las Vegas y Costa Rica.

En 2016 ganó el cinturón de Elite Submission League de todas las categorías. En 2017 peleo su primer mundial en Los Ángeles. Asegura que el Jiu Jitsu desafía los límites mentales de cada persona y lo describe como un ajedrez humano.

Después decidió llevar su carrera al siguiente nivel y comenzó a entrenar en una de las mejores academias del mundo ubicada en San Diego, California preparándose para competir en su segundo torneo panamericano. Debido a la pandemia tuvo que regresar a México y ahora mismo le hace mucha ilusión poder ser parte de este gran reto, Exatlón.

Tzasna confiesa que estar en Exatlón ha sido uno de los grandes sueños de su vida. Tuvo que renunciar a su trabajo para participar en esta temporada y lo quiere ganar porque se considera una mujer con mucha garra que le encantan los retos y no va a desaprovechar esta oportunidad que le presenta la vida.

Eliminada de Exatlón México del 1 de febrero 2023.