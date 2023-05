Exatlón All Star: Atleta rojo alerta a sus fans al mostrar su lesión.

El Exatlón All Star está llegando a su recta final y únicamente son once los atletas sobrevivientes en la competencia más colosal de la historia: Nataly Gutiérrez, Mati Álvarez, Heliu Pulido y Josué Menéndez en el equipo rojo y Evelyn Guijarro, Marysol Cortés, Liliana Hernández, David Juárez, Keno Martell, Koke Guerrero y Andrés Fierro en el equipo azul.

Liliana no siente confianza en el equipo azul de Exatlón All Star.

El último atleta en abandonar el Exatlón All Star fue Lino Muñoz, quien salió eliminado el pasado domingo luego de caer ante Andrés Fierro, mejor conocido como ‘Velociraptor’, quien sacó lo mejor del parkour para imponerse a “Two Time Olimpian”.

¿Qué atleta rojo del Exatlón se lesionó? Uno de los atletas rojos del Exatlón All Star encendió las alarmas en las últimas horas luego de mostrar su lesión en redes sociales, se trata precisamente de Lino Muñoz, el último eliminado del equipo rojo.

“Two Time Olimpian” subió a sus historias de Instagram un video en donde muestra la lesión que sufrió en uno de sus dedos de la mano izquierda y la acompañó con el texto: “En la tercera semana me lastimé un dedo con una de las rastreras, cuando iba bajando me pegué con uno de los nudos. Se me inflamó un montón, llegué a pensar que estaba roto. Afortunadamente me hicieron una radiografía y todo estaba bien pero lo que me preocupa es que ya pasaron 2 meses y aún no puedo cerrar la mano bien”.

Lino Muñoz muestra la lesión que sufrió en el Exatlón.

¿Quién es Lino Muñoz?

Lino Muñoz Mandujano es un jugador mexicano de bádminton, nació el 8 de febrero de 1991, debutó a nivel internacional en el año 2008 y en 2016 clasificó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Brasil, convirtiéndose en el primer mexicano de la historia en participar en este evento en la rama varonil.

Lino es doble medallista de bronce en Juegos Panamericanos y 5 veces campeón nacional. En 2021 acumuló 321 victorias en su carrera y es considerado uno de los exponentes más exitosos en la historia del bádminton en México.

Lino Muñoz participó por primera vez en la segunda temporada del Exatlón México y llegó como reemplazo de Dragon Lee. Desde su llegada se volvió uno de los rivales más fuertes, pero tuvo una salida polémica tras enfrentarse a Pato Araujo en el Duelo de Eliminación.