Exatlón: Pato y Zudikey presumen FOTOS de su bebé.

La familia del Exatlón México sigue creciendo y el día de ayer Pato Araujo y Zudikey Rodríguez le dieron la bienvenida al nuevo integrante del equipo rojo, se trata de su bebé, quien se convirtió en el flamante refuerzo de la competencia más colosal de la historia.

¿Cómo presumieron Pato y Zudikey la llegada de su bebé? La pareja de leyendas compartió la primera foto de su primogénito, donde se les ve muy felices y contentos al lado del pequeño Lían Carlo Araujo Rodríguez, la publicación fue acompañada de un emotivo mensaje en redes.





“Hola Mundo, soy Lían Carlo Araujo Rodríguez, Nací hoy en la madrugada de este 19 de abril a las 4:18 a.m. Mis papás me dijeron cuánto me esperaban muchos de ustedes, familiares y amigos. Pude sentir cada una de sus caricias desde la pancita de mi mami y su cariño a través de mis padres, ya estoy aquí para darles las gracias por todo su amor. Todos estamos muy bien y me llena de felicidad el poder conocerlos algún día”, publicó la pareja.

¿Cuál fue la drástica decisión que tuvo que tomar Pato Araujo?

‘Capitán Araujo’ es una de las máximas leyendas del Exatlón México; sin embargo, para estar presente en el nacimiento de su bebé tuvo que tomar una drástica decisión, dar un paso al costado de la competencia más colosal de la historia.

El atleta rojo no la estaba pasando bien en el reality deportivo más demandante de la historia, pues su mente estaba con su esposa e hijo que ya nació, por lo que habló con sus compañeros del equipo rojo y decidió abandonar el Exatlón All Star, aunque esto representó acrecentar la desventaja numérica del conjunto escarlata con respecto del azul.

“A nuestras familias, de ambos, tengo unos excelentes padres, unas personas que me inculcaron muchísimas cosas, los amo muchísimo. Voy a ser padre en estos días, así que mi responsabilidad está allá afuera, mi responsabilidad es cuidar a mi bebé que viene en camino”, dijo el atleta.

¿Cómo han sido las primeras horas de Pato y Zudikey como papás?

La pareja se ha mostrado muy contenta por la llegada del pequeño Lían, así lo demostró Zudikey, quien compartió en sus historias de Instagram una fotografía donde aparece cargando a su bebé y la acompañó con el texto: “El amor inmenso que siento se me sale del corazón. Gracias mi Lían por elegirnos”.

Pero la cosa no quedó ahí y compartió una emotiva fotografía del papá feliz (Pato Araujo) y justo la acompañó con el mensaje “el papá feliz” y un emoji de manitas haciendo un corazón. En la fotografía se ve al atleta del equipo rojo cargando a su pequeño y su felicidad es más que evidente.

