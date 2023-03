Exatlón All Star: Dan Noyola impacta con mensaje sobre su divorcio.

Un atleta que sin duda se ha ganado el corazón de los fans es Dan Noyola, quien llegó a la edición Exatlón All Star tras ganarse su lugar por lo hecho en sus primeras temporadas.

Dan Noyola, eliminado de Exatlón All Star del 12 de febrero 2023.

Sin embargo, fue el primer eliminado después de un intenso duelo de Eliminación ante Keno Martell. El ciclista dijo adiós, no sin antes reconocer que pudo dar más; sin embargo, sus problemas personales terminaron por mermar sus resultados.

Lejos de República Dominicana, Dan Noyola ha retomado su deporte en busca de seguir obteniendo grandes resultados, justo como lo hizo antes de regresar a las tierras y playas más demandantes de la televisión mexicana.

Así Dan Noyola habló acerca de su separación en Instagram

Sin duda, uno de estos temas a los que se refería el atleta era su separación de su esposa, lo cual sin duda fue un duro golpe para él. Sin embargo, lejos de arrepentirse de llegar al altar, Noyola fue claro cuando respondió al comentario de un fan que le llegó en redes sociales.

“Hoy me desperté con este mensaje y primero que nada tengo una vida normal como todos y tengo muchísimos más problemas que mi relación. Si te vas a casar pensando en que no es para siempre, mejor no lo hagas porque si te vas a divorciar desde el principio, mejor no te cases. El amor no es un juego”, dijo.

Y añadió: “Yo sí me casé pensando que era para toda la vida, ella quiso que no fuera así, pero neta no pueden pensar así, mejor no se casen. Esto no es un juego”.