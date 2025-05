VIDEO: Exhiben a joven jugando con su celular en pleno concierto de Yuri

Yuri es una de las cantantes mexicanas más polémicas pues en diversas ocasiones ha hecho comentarios que la han puesto en el foco de las críticas, especialmente de aquellas generaciones más jóvenes, aunque continúa teniendo una base importante de fans debido a su talento musical.

Recientemente, un video tomado en el concierto de la intérprete de “Maldita Primavera” se hizo viral debido a que las imágenes muestran a un joven que en lugar de disfrutar de las canciones de la famosa se la pasa jugando con su teléfono celular, mostrando cero interés en la cantante.

Él es el joven que ignoró a Yuri para jugar con su celular durante concierto

Por medio de las redes sociales se difundieron las imágenes en donde se ve al joven jugando una especie de Tetris en su celular, mientras Yuri está cantando “Quédate”, lo que despertó críticas por parte de varios de los fans de la veracruzana.

Te puede interesar: Yuri causa indignación en redes tras llamar “hambrientos” a familiares de su exempleada

Aunque, por otro lado, hubo quienes comprendieron al joven y especularon que lo más probable es que fue llevado a la fuerza al Palenque de Puebla, lugar en el que se presentó la famosa, cosa con la que muchos concordaron e incluso empatizaron.

¿Yuri no tuvo audiencia en su concierto en Puebla?

De acuerdo con medios locales, el Palenque en el que se presentó la artista no tuvo tanto éxito, e incluso muchos aseguran que Yuri no logró vender todos los boletos a su concierto, por lo que no consiguió el lleno total en el recinto.

Esto la ha puesto por debajo de otros famosos como Julión Álvarez, quien pudo obtener una venta total de las entradas a sus presentaciones en dos fechas y en el mismo lugar, mientras que el concierto de la jarocha tenía varias secciones vacías, especialmente en el área general y preferente.

Muchos especulan que los encargados del staff decidieron reubicar a muchos de los reporteros que iban como prensa en la zona VIP, lo que presuntamente evidenció aún más la falta de asistentes al concierto de Yuri.