Exatlón All Star: Esto ocurrirá este martes 16 de mayo.

La final de Exatlón All Star se llevará a cabo este domingo 19 de mayo, donde un atleta podrá levantar el trofeo de campeón y será acreedor a un premio económico.

Programa 15 mayo 2023 | Por el blindaje de Exatlón All Star.

Esta semana iniciará con un vibrante duelo de eliminación, donde La Bestia, Heliud, Evelyn y Andrés buscarán avanzar a la siguiente ronda, ya que el perdedor será quien abandone las tierras y playas más demandantes de la televisión.

Recordemos que Mati y Koke fueron quienes ganaron el blindaje, por lo que avanzaron a la siguiente ronda, es decir, están más cerca de la recta final.

En el avance podremos ver a los competidores entregarse en cuerpo y alma para sumar los puntos para la salvación, ¿quién será el eliminado?

Te puede interesar: Atletas en disputa por el segundo blindaje de Exatlón All Star.

Ver EN VIVO este martes 16 de mayo en Exatlón All Star

No te pierdas este miércoles Exatlón All Star a las 8:30 p.m. por Azteca UNO y descubre qué atleta dejará la competencia. No olvides que este viernes será la Gran Final.

Únete a la conversación en redes sociales con el hashtag #SálvateAhora y apoya a tu atleta favorito con mensajes y memes.