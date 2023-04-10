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FOTOS | Resumen por la Batalla Colosal de Exatlón All Star 10 abril 2023.

Rojos y azules vivieron un día lleno de emociones. Azules arrasaron en los exapoints pero sufrieron una gran derrota en la Batalla Colosal de Exatlón All Star.

Por: Zoé Navarrete

1 Rosique pone en juego 5 mil exapoints.jpg
2 Rojos ya han acumulado varias victorias de este rubro y quieren más.jpg
3 Azules buscan la victoria luego de varias derrotas en la competencia.jpg
4 Los atletas se enfrentan bajo la lluvia.jpg
5 La Bestia entrega el primer punto azul.jpg
6 Mavelyn se enfrentan en el circuito.jpg
7 Terminator entrega el primer punto rojo.jpg
8 Veloci y Pato salen decididos.jpg
9 Raptor es quien se lleva el punto.jpg
10 Bajo la lluvia salen Triple Jumper y Dynamom.jpg
11 Pese a las dificultades del clima los azules se adaptan mejor al circuito y al tiro.jpg
12 El marcador azul sigue subiendo y es punto para Keno.jpg
13 En la siguiente carrera sale Million Dolar Baby.jpg
14 Dynamom ya no tiene margen de error.jpg
15 Pero Sol entrega el quinto punto y azules ganan los exapoints de Exatlón All Star.jpg
16 Un gran premio se pone en juego en la Batalla Colosal.jpg
17 Los ganadores de esta competencia se irán a un viaje a Madrid.jpg
18 Azules desean con todo esta victoria porque traen una mala racha.jpg
19 Mati se convierte en la portadora de la Golden One.jpg
20 Andrés abre el circuito del videojuego.jpg
21 Súper Nova Cósmica abre el marcador rojo.jpg
22 Lili vence a Nataly en la segunda carrera.jpg
23 Bestia sale con toda la potencia.jpg
24 Pato le da la vuelta a su rival y es punto rojo.jpg
25 En la cuarta carrera Keno vence a Lino.jpg
26 Playmaker celebra su victoria.jpg
27 Koke da un increíble salto a la alberca y luego entrega el séptimo punto azul.jpg
28 Black Panther derriba al Hechicero del aire.jpg
29 La Batalla Colosal se va a relevos entre Mati y Heliud vs Eve y Andrés.jpg
30 El equipo rojo gana el viaje a Madrid en Exatlón All Star.jpg
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1 Rosique pone en juego 5 mil exapoints.jpg
2 Rojos ya han acumulado varias victorias de este rubro y quieren más.jpg
3 Azules buscan la victoria luego de varias derrotas en la competencia.jpg
4 Los atletas se enfrentan bajo la lluvia.jpg
5 La Bestia entrega el primer punto azul.jpg
6 Mavelyn se enfrentan en el circuito.jpg
7 Terminator entrega el primer punto rojo.jpg
8 Veloci y Pato salen decididos.jpg
9 Raptor es quien se lleva el punto.jpg
10 Bajo la lluvia salen Triple Jumper y Dynamom.jpg
11 Pese a las dificultades del clima los azules se adaptan mejor al circuito y al tiro.jpg
12 El marcador azul sigue subiendo y es punto para Keno.jpg
13 En la siguiente carrera sale Million Dolar Baby.jpg
14 Dynamom ya no tiene margen de error.jpg
15 Pero Sol entrega el quinto punto y azules ganan los exapoints de Exatlón All Star.jpg
16 Un gran premio se pone en juego en la Batalla Colosal.jpg
17 Los ganadores de esta competencia se irán a un viaje a Madrid.jpg
18 Azules desean con todo esta victoria porque traen una mala racha.jpg
19 Mati se convierte en la portadora de la Golden One.jpg
20 Andrés abre el circuito del videojuego.jpg
21 Súper Nova Cósmica abre el marcador rojo.jpg
22 Lili vence a Nataly en la segunda carrera.jpg
23 Bestia sale con toda la potencia.jpg
24 Pato le da la vuelta a su rival y es punto rojo.jpg
25 En la cuarta carrera Keno vence a Lino.jpg
26 Playmaker celebra su victoria.jpg
27 Koke da un increíble salto a la alberca y luego entrega el séptimo punto azul.jpg
28 Black Panther derriba al Hechicero del aire.jpg
29 La Batalla Colosal se va a relevos entre Mati y Heliud vs Eve y Andrés.jpg
30 El equipo rojo gana el viaje a Madrid en Exatlón All Star.jpg
1 Rosique pone en juego 5 mil exapoints.jpg
2 Rojos ya han acumulado varias victorias de este rubro y quieren más.jpg
3 Azules buscan la victoria luego de varias derrotas en la competencia.jpg
4 Los atletas se enfrentan bajo la lluvia.jpg
5 La Bestia entrega el primer punto azul.jpg
6 Mavelyn se enfrentan en el circuito.jpg
7 Terminator entrega el primer punto rojo.jpg
8 Veloci y Pato salen decididos.jpg
9 Raptor es quien se lleva el punto.jpg
10 Bajo la lluvia salen Triple Jumper y Dynamom.jpg
11 Pese a las dificultades del clima los azules se adaptan mejor al circuito y al tiro.jpg
12 El marcador azul sigue subiendo y es punto para Keno.jpg
13 En la siguiente carrera sale Million Dolar Baby.jpg
14 Dynamom ya no tiene margen de error.jpg
15 Pero Sol entrega el quinto punto y azules ganan los exapoints de Exatlón All Star.jpg
16 Un gran premio se pone en juego en la Batalla Colosal.jpg
17 Los ganadores de esta competencia se irán a un viaje a Madrid.jpg
18 Azules desean con todo esta victoria porque traen una mala racha.jpg
19 Mati se convierte en la portadora de la Golden One.jpg
20 Andrés abre el circuito del videojuego.jpg
21 Súper Nova Cósmica abre el marcador rojo.jpg
22 Lili vence a Nataly en la segunda carrera.jpg
23 Bestia sale con toda la potencia.jpg
24 Pato le da la vuelta a su rival y es punto rojo.jpg
25 En la cuarta carrera Keno vence a Lino.jpg
26 Playmaker celebra su victoria.jpg
27 Koke da un increíble salto a la alberca y luego entrega el séptimo punto azul.jpg
28 Black Panther derriba al Hechicero del aire.jpg
29 La Batalla Colosal se va a relevos entre Mati y Heliud vs Eve y Andrés.jpg
30 El equipo rojo gana el viaje a Madrid en Exatlón All Star.jpg

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