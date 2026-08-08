“Me la intentó hacer": Ixdit acusa sabotaje de Ramahá en la pasada gala de salvación de MasterChef 24/7

La gala de salvación de MasterChef 24/7 tuvo un inesperado giro que trajo altas dosis de tensión y es que el segundo reto puso a prueba la confianza de los cocineros, pues los participantes salvados y con mandiles negros hasta ese momento tuvieron que ayudar a sus compañeros con delantal blanco y uno de los casos más destacados fue el de Ixdit, pues tuvo el apoyo de Ramahá; sin embargo, la cocinera lo acusó con Flor de haber saboteado su platillo. ¿Qué fue lo que dijo? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de que Ixdit le pidió a Lancer, como portador del Pin del Chef, que le asignara la ayuda de Ramahá, debido a que solamente quedaban él y Daniela, la cocinera se sinceró con Flor de regreso al Mundo MasterChef para señalar que el yucateco buscó sabotearla en la gala.

Aunque las alergias de Ramahá fueron tema de conversación durante la degustación del platillo debido a que no pudo probarlo, Ixdit le recordó a su compañera que el concursante ya ha preparado propuestas con mariscos en el pasado y que no tuvo problemas entonces.

Ixdit reconoció que prefirió la ayuda de Ramahá en lugar de la de Daniela debido a que la cocinera salvada "no tiene buena sazón"; sin embargo, Flor le hizo hincapié en que sí la tiene, pero que también ya busca salir de la competencia.

Además, le dijo a Ixdit que sí estaba al tanto de lo anterior cuando tomó la decisión de evitar a Daniela, a lo que cocinera recordó que al final del día no había tantas opciones.

Ixdit apuntó que el yucateco le hacía preguntas muy básicas o actuaba de manera errática durante la preparación del platillo. Por otro lado, afirmó que Ramahá realmente no es alérgico a los mariscos y que exageró al momento de lavarse las manos con el fin de irritarlas y culpar a su condición.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Antrax, Carmen, Luis, Flor, Claudia, Ixdit y Michelle; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para salvarlo de la eliminación del 9 de agosto.

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