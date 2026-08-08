"¿Pretendes que Dani te ruegue?” Las “Divas” lamentan el comportamiento de Michelle en MasterChef 24/7

Todo parece indicar que no habrá una reconciliación entre Michelle y las "Divas", pues Carmen, Julio y Daniela hablaron sobre la reciente actitud de su compañera, la cual calificaron de incongruente luego de la reciente gala de salvación de MasterChef 24/7. ¿Qué fue lo que dijeron? Te lo contamos a continuación.

Carmen y Daniela fueron las primeras en cuestionar la decisión de Michelle de acercarse a Ixdit cuando fue su ex amiga la que puso a las "Divas" en contra de la integrante de las "Guapas del barrio" en primer lugar. Además, dijeron sentirse mal por lo ocurrido debido al aprecio que le tienen y a que pensaron que seguirían siendo amigas al terminar la competencia culinaria.

Por otro lado, las cocineras afirmaron que han intentado acercarse a Michelle, pero que fueron recibidas con una mala actitud de su compañera.

Carmen también recordó la situación que se presentó con Lancer y la propia Daniela en una de las batallas por equipos, ya que Michelle sí arregló las cosas con el actual portador del Pin del Chef, pero no quiso hacerlo con la integrante de las "Divas" debido a que Lancer sí le había "rogado", por lo que la cocinera dejó entrever que esperaba la misma propuesta de la participante salvada de esta semana.

Daniela afirmó que, de cualquier manera, terminó rogándole a Michelle y preguntó de qué manera la habían "traicionado", mientras que Julio coincidió con sus compañeras en que no se le tendría que rogar a un amigo, además de afirmar que el Pin Negro cambió la actitud de la cocinera, así como el castigo de la gala del pasado 4 de agosto, el cual pensó que había librado gracias a la intervención de Lancer.

Carmen sentenció que Michelle vio la oportunidad de hacerse la víctima y la tomó. Además, señaló que ese fue el punto de partida de los problemas con sus compañeros.

La cocinera salvada por Ramahá también coincidió con el papel que jugó Michelle en los problemas que protagonizaron como equipo en el Mundo MasterChef, comentario hecho previamente por Julio y Carmen luego de la gala de salvación.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Antrax, Carmen, Luis, Flor, Claudia, Ixdit y Michelle; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para salvarlo de la eliminación del 9 de agosto.

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