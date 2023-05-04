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FOTOS | Resumen por supervivencia en Exatlón All Star 4 mayo 2023.

Atletas se disputaron el juego por la ventaja para obtener un beneficio extra en la segunda serie por la supervivencia de Exatlón All Star. Azules arrasaron.

Por: Zoé Navarrete

1 Inicia el juego por la ventaja en Exatlón All Star.jpg
2 Para los rojos es importante la victoria porque ya tienen un integrante en el duelo de eliminación.jpg
3 Azules se han sentido mejor en competencia y con mayo rendimiento.jpg
4 Heliud y Koke son los primeros en efrentarse.jpg
5 Black Panther pierde ante el Hechicero del aire que abre el marcador azul.jpg
6 Dynamom lanza bolsa de arena en la línea de tiro.jpg
7 Nataly encuentra el tiro y entrega el primer punto rojo.jpg
8 Más adelante Sol logra vencer a Red Dragon y empata el marcados dos a dos.jpg
9 Heliud celebra su punto y derriba a la Bestia.jpg
10 Mati sintiéndose orgullosa de su equipo.jpg
11 En la séptima carrera Josué vence a Sniper y entrega el cuarto punto rojo.jpg
12 Terminator tiene en sus manos el punto de la victoria para los rojos.jpg
13 Koke sale decidido a no dejar ganar a sus rivales.jpg
14 Con toda potencia Mati sale al circuito de EXatlón All Star.jpg
15 El hechicero del aire manda la batalla a relevos y los azules ganan la ventaja.jpg
16 Se cambia la línea de tiro y los atletas se enfrentan en la segunda serie por la supervivencia.jpg
17 Los celestes llevan la ventaja y quieren manterse así en la competencia de Exatlón All Star.jpg
18 Rojos han pensado su estrategia y salen con todo contra los celestes.jpg
19 Esta vez no se le da el tiro con aro a La Bestia.jpg
20 Es el Dragon Rojo quien abre el marcador rojo.jpg
21 Sol tira con aro pero no logra enganchar.jpg
22 Nataly celebra victoria sobre Million Dolar Baby.jpg
23 Esta vez Koke no puede contra Mati y el marcador azul se mantiene en cero.jpg
24 Red Dragon mantiene la racha.jpg
25 Mati hace tiros espectaculares con boleadoreas y aros y vence a Andrés de manera contundente.jpg
26 Para la octava carrera Dynamos tira pero esta vez la balanza se inclina al equipo azul.jpg
27 La Bestia supera a los rojos y coloca el sexto punto azul.jpg
28 La supervivencia termina en relevos y Sol y Koke van por el equipo azul.jpg
29 Por su parte Nataly y Heliud.jpg
30 Los azules arrasany ganan la segunda supervivencia de Exatlón All Star.jpg
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1 Inicia el juego por la ventaja en Exatlón All Star.jpg
2 Para los rojos es importante la victoria porque ya tienen un integrante en el duelo de eliminación.jpg
3 Azules se han sentido mejor en competencia y con mayo rendimiento.jpg
4 Heliud y Koke son los primeros en efrentarse.jpg
5 Black Panther pierde ante el Hechicero del aire que abre el marcador azul.jpg
6 Dynamom lanza bolsa de arena en la línea de tiro.jpg
7 Nataly encuentra el tiro y entrega el primer punto rojo.jpg
8 Más adelante Sol logra vencer a Red Dragon y empata el marcados dos a dos.jpg
9 Heliud celebra su punto y derriba a la Bestia.jpg
10 Mati sintiéndose orgullosa de su equipo.jpg
11 En la séptima carrera Josué vence a Sniper y entrega el cuarto punto rojo.jpg
12 Terminator tiene en sus manos el punto de la victoria para los rojos.jpg
13 Koke sale decidido a no dejar ganar a sus rivales.jpg
14 Con toda potencia Mati sale al circuito de EXatlón All Star.jpg
15 El hechicero del aire manda la batalla a relevos y los azules ganan la ventaja.jpg
16 Se cambia la línea de tiro y los atletas se enfrentan en la segunda serie por la supervivencia.jpg
17 Los celestes llevan la ventaja y quieren manterse así en la competencia de Exatlón All Star.jpg
18 Rojos han pensado su estrategia y salen con todo contra los celestes.jpg
19 Esta vez no se le da el tiro con aro a La Bestia.jpg
20 Es el Dragon Rojo quien abre el marcador rojo.jpg
21 Sol tira con aro pero no logra enganchar.jpg
22 Nataly celebra victoria sobre Million Dolar Baby.jpg
23 Esta vez Koke no puede contra Mati y el marcador azul se mantiene en cero.jpg
24 Red Dragon mantiene la racha.jpg
25 Mati hace tiros espectaculares con boleadoreas y aros y vence a Andrés de manera contundente.jpg
26 Para la octava carrera Dynamos tira pero esta vez la balanza se inclina al equipo azul.jpg
27 La Bestia supera a los rojos y coloca el sexto punto azul.jpg
28 La supervivencia termina en relevos y Sol y Koke van por el equipo azul.jpg
29 Por su parte Nataly y Heliud.jpg
30 Los azules arrasany ganan la segunda supervivencia de Exatlón All Star.jpg
1 Inicia el juego por la ventaja en Exatlón All Star.jpg
2 Para los rojos es importante la victoria porque ya tienen un integrante en el duelo de eliminación.jpg
3 Azules se han sentido mejor en competencia y con mayo rendimiento.jpg
4 Heliud y Koke son los primeros en efrentarse.jpg
5 Black Panther pierde ante el Hechicero del aire que abre el marcador azul.jpg
6 Dynamom lanza bolsa de arena en la línea de tiro.jpg
7 Nataly encuentra el tiro y entrega el primer punto rojo.jpg
8 Más adelante Sol logra vencer a Red Dragon y empata el marcados dos a dos.jpg
9 Heliud celebra su punto y derriba a la Bestia.jpg
10 Mati sintiéndose orgullosa de su equipo.jpg
11 En la séptima carrera Josué vence a Sniper y entrega el cuarto punto rojo.jpg
12 Terminator tiene en sus manos el punto de la victoria para los rojos.jpg
13 Koke sale decidido a no dejar ganar a sus rivales.jpg
14 Con toda potencia Mati sale al circuito de EXatlón All Star.jpg
15 El hechicero del aire manda la batalla a relevos y los azules ganan la ventaja.jpg
16 Se cambia la línea de tiro y los atletas se enfrentan en la segunda serie por la supervivencia.jpg
17 Los celestes llevan la ventaja y quieren manterse así en la competencia de Exatlón All Star.jpg
18 Rojos han pensado su estrategia y salen con todo contra los celestes.jpg
19 Esta vez no se le da el tiro con aro a La Bestia.jpg
20 Es el Dragon Rojo quien abre el marcador rojo.jpg
21 Sol tira con aro pero no logra enganchar.jpg
22 Nataly celebra victoria sobre Million Dolar Baby.jpg
23 Esta vez Koke no puede contra Mati y el marcador azul se mantiene en cero.jpg
24 Red Dragon mantiene la racha.jpg
25 Mati hace tiros espectaculares con boleadoreas y aros y vence a Andrés de manera contundente.jpg
26 Para la octava carrera Dynamos tira pero esta vez la balanza se inclina al equipo azul.jpg
27 La Bestia supera a los rojos y coloca el sexto punto azul.jpg
28 La supervivencia termina en relevos y Sol y Koke van por el equipo azul.jpg
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30 Los azules arrasany ganan la segunda supervivencia de Exatlón All Star.jpg

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