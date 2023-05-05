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FOTOS | Resumen por supervivencia en Exatlón All Star 5 mayo 2023.

Rojos y azules vivieron impetuosamente la tercera supervivencia del Exatlón All Star. Finalmente, el cuadro escarlata consiguió una crucial victoria.

Por: Daniel Menes

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