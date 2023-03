Exatlón All Star: Heliud Pulido envía contundente mensaje a Andrés.

Dentro de las playas de Exatlón All Star la competencia cada día es mucho más intensa, pues todos los atletas quieren seguir luchando por tener un lugar en la gran final, pero las cosas no son nada sencillas para nadie, menos cuando hay una rivalidad personal.

Rojos y Azules en duelo por la ventaja en Exatlón All Star.

Te puede interesar: Exatlón All Star: Valeria Payén preocupa a sus fans desde el hospital.

A lo largo de todas las temporadas del mejor reality deportivo de la televisión mexicana, hemos tenido la oportunidad de ver grandes rivalidades entre las figuras de Exatlón, pero en la actual temporada tenemos una que se ha vuelto un reto personal: Heliud Pulido vs Andrés Fierro.

¿Heliud Pulido quiere seguir compitiendo contra Andrés?

Heliud Pulido ha demostrado que tiene ganas de seguir demostrando su mejor versión en cada uno de los puntos que disputa, pero pone un extra de su energía cuando se trata de un enfrentamiento contra Andrés, quien es uno de los atletas más rápidos de Exatlón All Star.

Realmente, nunca nos habíamos enfrentado a Andrés en temporadas pasadas, es un compañero de aventura nuevo que, ahorita lo vamos conociendo, vamos experimentando y sabemos lo rápido que es. Sin embargo, me encanta pasar contra él, porque siempre hace que yo saque ese extra de mi parte. Hoy en el juego me tocó competir en contra suya tres veces y apreté en todas las veces que pasé contra él, me enfoqué y, ahora sé que la rivalidad que se está haciendo…

También te puede interesar: Exatlón All Star: Marysol menosprecia a las mujeres del equipo rojo.

Sin duda, Heliud Pulido sabe que tiene un gran rival enfrente que no siempre le puede ganar, pero ese tipo de cosas son las que más disfrutan los millones de fans de Exatlón All Star, por lo que no puedes perderte ningún día de competencia, ya que un punto puede hacer la gran diferencia entre ellos.

No olvides que el próximo domingo es de eliminación. A las 20 horas conoceremos al próximo eliminado y de lunes a viernes no te pierdas la aventura a las 20:30 horas por Azteca UNO.