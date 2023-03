¿Contra Mati? Marysol menosprecia a las mujeres del equipo rojo en Exatlón All Star.

El Exatlón All Star cada vez se pone más emocionante, sobre todo ahora que el equipo rojo ha despertado del letargo en el que se encontraba, pues anoche ganaron su primera Batalla de los All Star, lo que demuestra que están de regreso en la competencia más colosal de la historia.

Programa 15 marzo 2023 | Batalla de los All Star en Exatlón All Star.

¿Qué equipo ganó la Batalla de los All Star?

Tras dar cuenta de los azules en la Batalla de los All Star, los rojos lograron embolsarse sus primeros 4 mil dólares tras los triunfos de ‘Fashion Anaconda’, ‘Red Dragon’ y Two Time Olympian’, quienes se impusieron a ‘Sniper’, ‘La Bestia’ y ‘The Playmaker’.

¡La Familia Roja está de fiesta! 💥🔴🥳 Los atletas del equipo 𝐑𝐨𝐣𝐨 están contentos por ganar su primera Ᏼꭺꭲꭺꮮꮮꭺ Ꭰꭼ Ꮮꮻꮪ Ꭺꮮꮮ Ꮪꭲꭺꭱ. 🔴🔥💰#AllStarEnBatalla pic.twitter.com/vQHaLJy0sj — Exatlón México (@ExatlonMx) March 16, 2023

¿Qué atletas ganaron medalla varonil? Andrés Fierro fue el ganador de la medalla de oro, mientras que Koke Guerrero se colgó la plata y Josué Menéndez la de bronce.

¿Marysol y Liliana explotaron contra Mati?

Marysol Cortés, Liliana Hernández y Mati Álvarez se vieron las caras en la Duelo por las Medallas, en donde ‘Terminator’ demostró por qué es una de las atletas más ganadoras en la historia del reality deportivo más demandante de la historia.

Marysol destacó la fortaleza y poderío de Mati: “Hoy gané una medalla de plata que claro que me hace muy feliz, obviamente me hubiera encantado ganar la de oro, no se pudo porque tengo una rival muy fuerte que es Mati”.

Mientras que Liliana dijo sentirse muy “orgullosa de haber compartido ese podio con Mati. En muchas entrevistas siempre dije y me preguntaban ¿con quién te gustaría competir? Y siempre he dicho y decretado que con Mati”.

¿Marysol Cortés menospreció a las atletas rojas?

Previo al Duelo por la Ventaja en donde todas las mujeres están en riesgo, Marysol Cortés menospreció a las atletas rojas tras declarar que “acá (equipo azul) se me hace que hay mujeres más fuertes que allá (equipo rojo)”, en referencia a las mujeres del equipo rival. (Mira aquí el video)

¿Cuándo y dónde ver el Exatlón All Star?

No te lo pierdas de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos de eliminación en punto de las 20 horas, a través de nuestra señal de Azteca UNO y descubre qué atletas se llevarán el Duelo por la Ventaja.