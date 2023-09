Exatlón All Star: Pato Araujo rompe en llanto ante todos.

La tensión en el Exatlón All Star sigue en aumento, sobre todo ahora que la Gran Final se encuentra a la vuelta de la esquina. Pato Araujo es uno de los atletas que se ha sentido más presionado por la recta final de la competencia más colosal de la historia y por el hecho de saber si podrá estar presente en el nacimiento de su hijo.

El ‘Capitán Araujo’ se ha sentido muy angustiado en estas últimas semanas, ya que su esposa Zudikey Rodríguez está embarazada de su primer hijo y, es sabedor de que podría perderse el nacimiento de su primogénito.

No obstante, también desea llegar a la final por su familia: “Yo todo lo que he hecho hasta ahorita, todo lo que voy a hacer, todo lo que he podido lograr, pues es siempre pensando en una familia, siempre pensando en Zudy, siempre pensando en mi futuro bebé. Zudy ha estado solar”.

¿Pato Araujo se quiere ir del Exatlón All Star? Pato Araujo se ha sentido bastante bajoneado en el reality deportivo más demandante de la historia y su permanencia podría estar en riesgo, sobre todo después de que tuviera una videollamada con Zudikey Rodríguez.

“Mi meta es poder llegar a esa final, para poder llevarme a casa ese premio, pero si no llega a ser, yo voy a ser el más feliz del mundo, porque por nada en este planeta me perdería el nacimiento de mi hijo”, le dijo Pato a sus compañeros.

¿Cuál ha sido el momento más complicado para ‘Capitán Araujo’?

Las cosas no han sido fáciles para el exfutbolista, pues han habido semanas en las que se ha sentido muy triste, pero afortunadamente ha logrado salir adelante para seguir apoyando a sus compañeros para llegar a la Gran Final y luchar juntos para que un rojo sea el gran vencedor.

¿Pato Araujo no está concentrado?

Los rojos siguen dominando la mayoría de competencias y circuitos; sin embargo, Pato Araujo no ha estado muy concentrado, esto quedó demostrado en el avance donde un despiste terminará por cobrarle factura.

¡𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂́𝒏 𝑨𝒓𝒂𝒖𝒋𝒐 llegó a la zona de tiro con una amplia ventaja y logró derrotar a 𝑻𝒓𝒊𝒑𝒍𝒆 𝑱𝒖𝒎𝒑𝒆𝒓! 🫡🔴🔵🏃‍♀️#DesafíoColosal

Al respecto, Pato aseguró entre lágrimas que “voy a ser padre en estos días, yo solo pienso en lo importante que es para mí, es una motivación para mí y es parte importante por la cual estoy aquí”. Tras esto, Heliud Pulido y los demás atletas rojos le demostrarán su entero apoyo. (Mira el video)

