Exatlón All Star: Pato Araujo hace fuerte revelación tras mensaje de Zudy, ¿se va?

El Exatlón All Star está por llegar a la recta final y ninguno de los atletas quiere quedarse fuera de la competencia más colosal de la historia, aunque tal parece que Pato Araujo no la está pasando del todo bien y se estaría planteando dejar el reality deportivo.

El ‘Capitán Araujo’ entró al reality deportivo más demandante de la historia con un poco de pesar, ya que su esposa Zudikey Rodríguez está embarazada de su primer hijo, sabedor de que posiblemente se perdería el nacimiento de su primogénito.

Sin embargo, todo lo que ha hecho en el Exatlón All Star ha sido por su familia: “Yo todo lo que he hecho hasta ahorita, todo lo que voy a hacer, todo lo que he podido lograr, pues es siempre pensando en una familia, siempre pensando en Zudy, siempre pensando en mi futuro bebé. Zudy ha estado sola”.

¿Pato Araujo quiere llegar a la Final?

Pato Araujo reveló hace días que aunque extraña mucho a su esposa y su hijo que está por nacer, desea llegar a la Gran Final del Exatlón All Star para llevarle un gran premio a su familia: “Mi meta es poder llegar a esa final, para poder llevarme a casa ese premio, pero si no llega a ser así, yo voy a ser el más feliz porque por nada de este planeta me perdería el nacimiento de mi hijo”.

¿Cuál ha sido el momento más complicado para Pato Araujo? El estar lejos de su esposa y de su futuro bebé es algo con lo que ha tenido que lidiar Pato Araujo, pero se ha mantenido fuerte y apoyando a sus compañeros para llegar a la gran final y que un rojo sea el vencedor.

¿Se quiere ir del Exatlón All Star?

No obstante, con el paso de los días y lo avanzado del embarazo de Zudikey Rodríguez, Pato Araujo se ha sentido un poco bajoneado y su permanencia está en riesgo, sobre todo después de que hiciera una videollamada con su esposa.

En el adelanto se ve a la pareja sumamente conmovida teniendo una videollamada. Pato Araujo le dijo a su esposa: “Hola chiquita, ¿cómo estás?”, pero lo más difícil para Pato fue al colgar con ella, pues su único sentimiento era poder estar con su familia.

Sus compañeros saben que Zudikey está próxima a dar a luz, por ello, Pato reveló que él tiene que estar en el nacimiento de su bebé, aunque también quiere seguir en la competencia.

“Todos los días yo estoy pensando en mi esposa, todos los días yo estoy pensando en mi bebé. Tengo que tomar una decisión muy difícil”, sentenció. (Mira el video)

